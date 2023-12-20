https://ria.ru/20231220/film-1916855674.html

Делегации России на форуме ОБСЕ не дали показать фильм о кризисе на Украине

Делегации России на форуме ОБСЕ не дали показать фильм о кризисе на Украине - РИА Новости, 20.12.2023

Делегации России на форуме ОБСЕ не дали показать фильм о кризисе на Украине

Российской делегации на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) не дали показать фильм об истоках украинского кризиса, заявил в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T06:33

2023-12-20T06:33

2023-12-20T06:33

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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Российской делегации на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) не дали показать фильм об истоках украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Одна из последних наших акций была связана с подготовкой документального видеофильма об истоках украинского кризиса, который представители Польши и киевского режима под надуманными предлогами заблокировали для трансляции на заседании ФСОБ. Ирония всей этой ситуации заключается в том, что государства Запада позиционируют себя как поборники свободы слова. Но что на практике? Своим волюнтаристским решением они закрывают любые источники альтернативной информации", - сказал Гаврилов. Дипломат напомнил, что так уже случилось с российскими СМИ на территории Евросоюза. "Эти страны годами молчали о существовании украинского нацистского ресурса "Миротворец", через который преследуются, в том числе с целью физического истребления, несогласные c политикой киевского режима, включая журналистов, дипломатов и даже детей", - добавил собеседник агентства. Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран. Евросоюз ранее расширил санкции против российских СМИ.

https://ria.ru/20231220/obse-1916852578.html

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россия, вена, польша, мария захарова, константин гаврилов, обсе, в мире