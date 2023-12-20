https://ria.ru/20231220/fantaziya-1917063980.html

Сенатор Вэнс назвал фантазией желание отбросить Россию к границам 1991 года

Сенатор Вэнс назвал фантазией желание отбросить Россию к границам 1991 года - РИА Новости, 20.12.2023

Сенатор Вэнс назвал фантазией желание отбросить Россию к границам 1991 года

Украина не испытывает недостатка в финансировании, а стремление отбросить Россию к границам 1991 года было и остается лишь фантазией стран Запада, заявил... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T18:45

2023-12-20T18:45

2023-12-20T18:49

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Украина не испытывает недостатка в финансировании, а стремление отбросить Россию к границам 1991 года было и остается лишь фантазией стран Запада, заявил сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. "Фундаментальная проблема войны на Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточных объемах вооружений. Это было тщеславной идеей Запада, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года", - написал Вэнс в своем аккаунте в соцсети X. По мнению конгрессмена, такое представление "было фантазией 18 лет назад и остается таковым и сегодня". "Единственный вопрос заключается в том, сколько еще разрушений мы навяжем Украине, прежде чем выступить в поддержку мира", - добавил американский сенатор. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20231220/rossiya-1917011409.html

https://ria.ru/20231220/pobeda-1916996920.html

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в мире, украина, владимир путин, россия, донбасс