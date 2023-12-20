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Сенатор Вэнс назвал фантазией желание отбросить Россию к границам 1991 года - РИА Новости, 20.12.2023
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18:45 20.12.2023 (обновлено: 18:49 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/fantaziya-1917063980.html
Сенатор Вэнс назвал фантазией желание отбросить Россию к границам 1991 года
Сенатор Вэнс назвал фантазией желание отбросить Россию к границам 1991 года - РИА Новости, 20.12.2023
Сенатор Вэнс назвал фантазией желание отбросить Россию к границам 1991 года
Украина не испытывает недостатка в финансировании, а стремление отбросить Россию к границам 1991 года было и остается лишь фантазией стран Запада, заявил... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:45
2023-12-20T18:49
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Украина не испытывает недостатка в финансировании, а стремление отбросить Россию к границам 1991 года было и остается лишь фантазией стран Запада, заявил сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. "Фундаментальная проблема войны на Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточных объемах вооружений. Это было тщеславной идеей Запада, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года", - написал Вэнс в своем аккаунте в соцсети X. По мнению конгрессмена, такое представление "было фантазией 18 лет назад и остается таковым и сегодня". "Единственный вопрос заключается в том, сколько еще разрушений мы навяжем Украине, прежде чем выступить в поддержку мира", - добавил американский сенатор. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20231220/rossiya-1917011409.html
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в мире, украина, владимир путин, россия, донбасс
В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, Донбасс
Сенатор Вэнс назвал фантазией желание отбросить Россию к границам 1991 года

Сенатор Вэнс: желание отбросить РФ к границам 1991 года — это фантазия Запада

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Украина не испытывает недостатка в финансировании, а стремление отбросить Россию к границам 1991 года было и остается лишь фантазией стран Запада, заявил сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
«
"Фундаментальная проблема войны на Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточных объемах вооружений. Это было тщеславной идеей Запада, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года", - написал Вэнс в своем аккаунте в соцсети X.
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По мнению конгрессмена, такое представление "было фантазией 18 лет назад и остается таковым и сегодня".
«
"Единственный вопрос заключается в том, сколько еще разрушений мы навяжем Украине, прежде чем выступить в поддержку мира", - добавил американский сенатор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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