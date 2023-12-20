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Боррель признал наличие двойных стандартов по Украине и Ближнему Востоку - РИА Новости, 20.12.2023
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15:38 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/evrosoyuz-1916989619.html
Боррель признал наличие двойных стандартов по Украине и Ближнему Востоку
Боррель признал наличие двойных стандартов по Украине и Ближнему Востоку - РИА Новости, 20.12.2023
Боррель признал наличие двойных стандартов по Украине и Ближнему Востоку
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил недовольство в связи с разными позициями ЕС при оценке конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, подчеркнув, что... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:38
2023-12-20T15:38
в мире
украина
ближний восток
жозеп боррель
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил недовольство в связи с разными позициями ЕС при оценке конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, подчеркнув, что Евросоюз рискует потерять международное доверие из-за того, что не может разобраться, "где правая сторона истории". "В условиях недостаточного единства позиций в ЕС по конфликту между Израилем и Палестиной (вокруг призыва о прекращении огня – ред.) мы теряем международное доверие", - сказал он, выступая на форуме Sommet Grand Continent. Глава евродипломатии задался вопросом, почему в ситуации с Украиной ЕС единогласно стоит "на правильной стороне истории", а вопросе ближневосточного конфликта колеблется и не знает, "где эта правильная сторона". "Если мы не хотим потерять доверие части мира, если мы хотим, чтобы Украина и дальше могла опираться на поддержку международного сообщества, если мы не хотим, чтобы происходящее в Газе ослабило поддержку Украины со стороны многих стран мира, …необходимо, чтобы эта комбинация наших принципов в отношении этих двух конфликтов стала более соответствующей", - считает Боррель. Сразу после обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС. Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает". При этом в ЕС до сих пор так и не могут согласовать единую позицию о необходимости призвать к прекращению огня в секторе Газа.
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в мире, украина, ближний восток, жозеп боррель, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Ближний Восток, Жозеп Боррель, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боррель признал наличие двойных стандартов по Украине и Ближнему Востоку

Боррель: ЕС теряет доверие из-за двойных стандартов по Украине и Палестине

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил недовольство в связи с разными позициями ЕС при оценке конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, подчеркнув, что Евросоюз рискует потерять международное доверие из-за того, что не может разобраться, "где правая сторона истории".
"В условиях недостаточного единства позиций в ЕС по конфликту между Израилем и Палестиной (вокруг призыва о прекращении огня – ред.) мы теряем международное доверие", - сказал он, выступая на форуме Sommet Grand Continent.
Глава евродипломатии задался вопросом, почему в ситуации с Украиной ЕС единогласно стоит "на правильной стороне истории", а вопросе ближневосточного конфликта колеблется и не знает, "где эта правильная сторона". "Если мы не хотим потерять доверие части мира, если мы хотим, чтобы Украина и дальше могла опираться на поддержку международного сообщества, если мы не хотим, чтобы происходящее в Газе ослабило поддержку Украины со стороны многих стран мира, …необходимо, чтобы эта комбинация наших принципов в отношении этих двух конфликтов стала более соответствующей", - считает Боррель.
Сразу после обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС. Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает". При этом в ЕС до сих пор так и не могут согласовать единую позицию о необходимости призвать к прекращению огня в секторе Газа.
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Слишком поздно: США надо остановить войну, но ничего не получится
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В миреУкраинаБлижний ВостокЖозеп БоррельЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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