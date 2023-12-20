https://ria.ru/20231220/evropa-1916848379.html
"Геополитический пожар": Европа получила неожиданный удар
"Геополитический пожар": Европа получила неожиданный удар - РИА Новости, 20.12.2023
"Геополитический пожар": Европа получила неожиданный удар
Международные транспортные компании меняют маршруты поставок энергоресурсов с Ближнего Востока из-за войны в Газе и ситуации в Красном море, что вызвало резкий... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T04:01
2023-12-20T04:01
2023-12-20T04:01
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красное море
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израиль
ансар алла
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Международные транспортные компании меняют маршруты поставок энергоресурсов с Ближнего Востока из-за войны в Газе и ситуации в Красном море, что вызвало резкий рост издержек для Европы, говорится в статье турецкой газеты Yeni Şafak.Как отмечает издание, "геополитический пожар, созданный администрацией Тель-Авива", стал новым источником риска для мировой торговли, которая еще не сумела оправиться от шока пандемии.Ситуация в Красном море, связанная с атаками на суда правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситы), заставила такие судоходные компании, как Maersk, Hapag-Lloyd и ряд других, приостановить рейсы по Красному морю и направить корабли через Атлантический океан, впоследствии аналогичные меры предприняли энергетические компании, к примеру, британская BP.В результате изменения основных маршрутов для контейнерных перевозок транспортировка грузов между Красным морем и Средиземным морем, на которую приходится 10% мировой торговли, подразумевают как потерю времени, до 40 дней, так и высокие издержки, указывает Yeni Şafak."Говорят, что в случае дальнейших перебоев в мировой торговле западные страны могут пойти на изменение своей политики по отношению к Израилю и США. В этой связи для снижения напряженности в Красном море дипломатическое давление на Тель-Авив и Вашингтон может усилиться", - утверждается в материале.Хуситы, которые контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждали о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Для защиты судоходства в этом районе США создали международную военно-морскую коалицию и дали старт операции "Страж процветания".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html
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в мире, красное море, европа, израиль, ансар алла
В мире, Красное море, Европа, Израиль, Ансар Алла
"Геополитический пожар": Европа получила неожиданный удар
Yeni Şafak: ситуация в Красном море привела к росту издержек для Европы