https://ria.ru/20231220/energetika-1916885318.html

В энергоинфраструктуру новых регионов вложат 70 миллиардов рублей

В энергоинфраструктуру новых регионов вложат 70 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.12.2023

В энергоинфраструктуру новых регионов вложат 70 миллиардов рублей

Около 70 миллиардов рублей будет потрачено на восстановление энергоинфраструктуры в новых регионах РФ в 2024-2025 годах, сообщил министр энергетики РФ Николай... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T10:51

2023-12-20T10:51

2023-12-20T10:51

экономика

россия

николай шульгинов

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Около 70 миллиардов рублей будет потрачено на восстановление энергоинфраструктуры в новых регионах РФ в 2024-2025 годах, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24". "В прошедшем году около 40 миллиардов потрачено компаниями, которые там работают, не только сетевой, но и генерирующими. Около 70 миллиардов будет в 2024-2025 годах потрачено на восстановление", - сказал он, отвечая на вопрос о восстановлении энергоинфраструктуры в новых регионах РФ.

https://ria.ru/20231220/gazifikatsiya-1916878847.html

россия

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Варвара Скокшина

экономика, россия, николай шульгинов