https://ria.ru/20231220/energetika-1916885318.html
В энергоинфраструктуру новых регионов вложат 70 миллиардов рублей
В энергоинфраструктуру новых регионов вложат 70 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.12.2023
В энергоинфраструктуру новых регионов вложат 70 миллиардов рублей
Около 70 миллиардов рублей будет потрачено на восстановление энергоинфраструктуры в новых регионах РФ в 2024-2025 годах, сообщил министр энергетики РФ Николай... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:51
2023-12-20T10:51
2023-12-20T10:51
экономика
россия
николай шульгинов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Около 70 миллиардов рублей будет потрачено на восстановление энергоинфраструктуры в новых регионах РФ в 2024-2025 годах, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24". "В прошедшем году около 40 миллиардов потрачено компаниями, которые там работают, не только сетевой, но и генерирующими. Около 70 миллиардов будет в 2024-2025 годах потрачено на восстановление", - сказал он, отвечая на вопрос о восстановлении энергоинфраструктуры в новых регионах РФ.
https://ria.ru/20231220/gazifikatsiya-1916878847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, николай шульгинов
Экономика, Россия, Николай Шульгинов
В энергоинфраструктуру новых регионов вложат 70 миллиардов рублей
В энергоинфраструктуру новых регионов вложат 70 миллиардов рублей до 2025 года