https://ria.ru/20231220/elka-1916906316.html
В детских больницах Москвы стартовала акция "Добрая елка"
В детских больницах Москвы стартовала акция "Добрая елка" - РИА Новости, 20.12.2023
В детских больницах Москвы стартовала акция "Добрая елка"
Акция "Добрая елка мэра Москвы" стартовала в городских детских больницах, также в них пройдет "Новогодний десант", сообщила заместитель мэра столица по вопросам РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:06
2023-12-20T12:06
2023-12-20T12:06
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Акция "Добрая елка мэра Москвы" стартовала в городских детских больницах, также в них пройдет "Новогодний десант", сообщила заместитель мэра столица по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Заммэра отметила, что Новый год — самый долгожданный праздник для детей, но не все могут встретить его дома в окружении близких, некоторые вынуждены провести зимние каникулы в больничных палатах. "Конечно, мы не можем оставить юных пациентов без праздника. Для нас очень важно, чтобы дети, которые канун и сам Новый год проведут не дома, чувствовали нашу заботу и внимание. Так, в столице началась уже ставшая традиционной акция "Добрая елка мэра Москвы". В этом году она пройдет в детских больницах и их филиалах — всего по 22 адресам", - сказала Ракова, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства Москвы. В материале уточняется, что детей будут ждать театрализованные представления, анимационная программа, игры у елки, творческие мастер-классы. Ребята получат свыше 7,5 тысячи подарков, среди которых развивающие и настольные игры, наборы для творчества и книги. Также до 29 декабря детей поздравит с Новым годом десант Дедов Морозов и Снегурочек. Они высадятся на крыши пяти детских больниц, спустятся вниз при помощи альпинистского снаряжения или поднимутся на пожарных автолестницах. "Увидеть десант зимних волшебников в этом году смогут маленькие пациенты детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой, Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого, Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" и Морозовской детской городской клинической больницы", - говорится в тексте.
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москва, анастасия ракова
В детских больницах Москвы стартовала акция "Добрая елка"
Ракова: в детских больницах стартовала акция "Добрая елка мэра Москвы"
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Акция "Добрая елка мэра Москвы" стартовала в городских детских больницах, также в них пройдет "Новогодний десант", сообщила заместитель мэра столица по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заммэра отметила, что Новый год — самый долгожданный праздник для детей, но не все могут встретить его дома в окружении близких, некоторые вынуждены провести зимние каникулы в больничных палатах.
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"Конечно, мы не можем оставить юных пациентов без праздника. Для нас очень важно, чтобы дети, которые канун и сам Новый год проведут не дома, чувствовали нашу заботу и внимание. Так, в столице началась уже ставшая традиционной акция "Добрая елка мэра Москвы". В этом году она пройдет в детских больницах и их филиалах — всего по 22 адресам", - сказала Ракова, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства Москвы
.
В материале уточняется, что детей будут ждать театрализованные представления, анимационная программа, игры у елки, творческие мастер-классы. Ребята получат свыше 7,5 тысячи подарков, среди которых развивающие и настольные игры, наборы для творчества и книги.
Также до 29 декабря детей поздравит с Новым годом десант Дедов Морозов
и Снегурочек
. Они высадятся на крыши пяти детских больниц, спустятся вниз при помощи альпинистского снаряжения или поднимутся на пожарных автолестницах.
"Увидеть десант зимних волшебников в этом году смогут маленькие пациенты детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой, Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого
, Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" и Морозовской детской городской клинической больницы
", - говорится в тексте.
Акция "Добрая елка" в Москве продлится до 29 февраля