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В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов - РИА Новости, 20.12.2023
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18:44 20.12.2023 (обновлено: 18:57 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/elektrosamokaty-1917063672.html
В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов
В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов - РИА Новости, 20.12.2023
В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов
В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов, приводит слова главы Минпромторга Дениса Мантурова пресс-служба правительства. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:44
2023-12-20T18:57
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
электросамокат
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов, приводит слова главы Минпромторга Дениса Мантурова пресс-служба правительства.&quot;В отношении электросамокатов введение обязательной сертификации призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. А дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП&quot;, — отметил министр.Кроме того, обязательной сертификации теперь подлежат электродвигатели. Эти решения приняли по итогам заседания госкомиссии по антиконтрафакту."Введение обязательной сертификации для электродвигателей призвано исключить случаи обмана недобросовестными импортерами российских потребителей, особенно в части энергетических показатели двигателей, а также позволит улучшить конкурентную среду в интересах российских производителей", — пояснил Мантуров.Глава Минпромторга также анонсировал разработку межгосударственного стандарта, предусматривающего требования и методы исследований ЭСИМ.
https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html
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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), электросамокат
Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), электросамокат
В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов

Мантуров сообщил, что в России ввели обязательную сертификацию электросамокатов

© РИА Новости / Владимир Подоксенов | Перейти в медиабанкМужчина с ребенком катаются на электросамокате
Мужчина с ребенком катаются на электросамокате - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Владимир Подоксенов
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Мужчина с ребенком катаются на электросамокате . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов, приводит слова главы Минпромторга Дениса Мантурова пресс-служба правительства.
«

"В отношении электросамокатов введение обязательной сертификации призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. А дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП", — отметил министр.

Кроме того, обязательной сертификации теперь подлежат электродвигатели. Эти решения приняли по итогам заседания госкомиссии по антиконтрафакту.
"Введение обязательной сертификации для электродвигателей призвано исключить случаи обмана недобросовестными импортерами российских потребителей, особенно в части энергетических показатели двигателей, а также позволит улучшить конкурентную среду в интересах российских производителей", — пояснил Мантуров.
Глава Минпромторга также анонсировал разработку межгосударственного стандарта, предусматривающего требования и методы исследований ЭСИМ.
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РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)электросамокат
 
 
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