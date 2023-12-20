https://ria.ru/20231220/elektrosamokaty-1917063672.html

В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов

В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов - РИА Новости, 20.12.2023

В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов

В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов, приводит слова главы Минпромторга Дениса Мантурова пресс-служба правительства. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T18:44

2023-12-20T18:44

2023-12-20T18:57

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

электросамокат

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов, приводит слова главы Минпромторга Дениса Мантурова пресс-служба правительства."В отношении электросамокатов введение обязательной сертификации призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. А дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП", — отметил министр.Кроме того, обязательной сертификации теперь подлежат электродвигатели. Эти решения приняли по итогам заседания госкомиссии по антиконтрафакту."Введение обязательной сертификации для электродвигателей призвано исключить случаи обмана недобросовестными импортерами российских потребителей, особенно в части энергетических показатели двигателей, а также позволит улучшить конкурентную среду в интересах российских производителей", — пояснил Мантуров.Глава Минпромторга также анонсировал разработку межгосударственного стандарта, предусматривающего требования и методы исследований ЭСИМ.

https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), электросамокат