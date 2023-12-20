https://ria.ru/20231220/elektrichestvo-1916868975.html
В ДНР и ЛНР более 134 тысяч абонентов остаются без электричества
В ДНР и ЛНР более 134 тысяч абонентов остаются без электричества - РИА Новости, 20.12.2023
В ДНР и ЛНР более 134 тысяч абонентов остаются без электричества
Свыше 134 тысяч бытовых абонентов на утро среды остаются в ДНР и ЛНР без электроснабжения, нарушенного из-за непогоды, сообщают минугля ДНР и МЧС ЛНР,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:18
2023-12-20T09:18
2023-12-20T09:18
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Свыше 134 тысяч бытовых абонентов на утро среды остаются в ДНР и ЛНР без электроснабжения, нарушенного из-за непогоды, сообщают минугля ДНР и МЧС ЛНР, опубликованном в Telegram-канале. "По состоянию на 7.00 20 декабря на территории ДНР остаются обесточенными 969 трансформаторных подстанций, 64 811 бытовых абонентов", - говорится в сообщении министерства угля и энергетики ДНР. Отмечается, что за минувшую ночь энергетики восстановили энергоснабжение более 10 тысяч бытовых потребителей. В то же время МЧС ЛНР сообщило, что "в результате ухудшения погодных условий (мокрый снег с дождем, образование наледи на ЛЭП) по состоянию на 06.00 20 декабря без электроснабжения остаются 69 494 абонентов, 60 СЗО (социально значимых объектов –ред.) в 109 населенных пунктах". Из-за отключений электроэнергии на объектах водоснабжения ГУП ЛНР "Лугансквода" без воды остались также около 10,5 тысячи абонентов, уточнило ведомство.
https://ria.ru/20231217/sochi-1916317001.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ДНР и ЛНР более 134 тысяч абонентов остаются без электричества
В ДНР и ЛНР более 134 тысяч абонентов остаются без электричества из-за непогоды