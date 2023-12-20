https://ria.ru/20231220/dtp-1916877324.html

В Иваново внедорожник сбил двух подростков и врезался в автобус

В Иваново внедорожник сбил двух подростков и врезался в автобус - РИА Новости, 20.12.2023

В Иваново внедорожник сбил двух подростков и врезался в автобус

Женщина за рулем внедорожника сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в Иваново, а затем врезалась в автобус, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T10:13

2023-12-20T10:13

2023-12-20T10:13

происшествия

авто

иваново

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РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Женщина за рулем внедорожника сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в Иваново, а затем врезалась в автобус, сообщило УМВД по региону. "Иваново, район пересечения улиц Текстильщиков и Пучежской. Женщина-водитель, управляя автомашиной Toyota RAV4, совершила наезд на двух мальчиков 10 и 15 лет. Ребята переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого женщина-водитель потеряла управление автомашиной и совершила столкновение с автобусом второго маршрута", - сообщила полиция в своем Telegram-канале. Отмечается, что детей осматривают врачи скорой помощи. В автобусе, по предварительным данным, никто не пострадал.

https://ria.ru/20231219/gaishnik-1916747896.html

иваново

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, иваново