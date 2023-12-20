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В Иваново внедорожник сбил двух подростков и врезался в автобус
В Иваново внедорожник сбил двух подростков и врезался в автобус - РИА Новости, 20.12.2023
В Иваново внедорожник сбил двух подростков и врезался в автобус
Женщина за рулем внедорожника сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в Иваново, а затем врезалась в автобус, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:13
2023-12-20T10:13
2023-12-20T10:13
происшествия
авто
иваново
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РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Женщина за рулем внедорожника сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в Иваново, а затем врезалась в автобус, сообщило УМВД по региону. "Иваново, район пересечения улиц Текстильщиков и Пучежской. Женщина-водитель, управляя автомашиной Toyota RAV4, совершила наезд на двух мальчиков 10 и 15 лет. Ребята переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого женщина-водитель потеряла управление автомашиной и совершила столкновение с автобусом второго маршрута", - сообщила полиция в своем Telegram-канале. Отмечается, что детей осматривают врачи скорой помощи. В автобусе, по предварительным данным, никто не пострадал.
https://ria.ru/20231219/gaishnik-1916747896.html
иваново
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, иваново
Происшествия, Авто, Иваново
В Иваново внедорожник сбил двух подростков и врезался в автобус
В Иваново женщина за рулем внедорожника сбила 2 подростков и врезалась в автобус
РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости.
Женщина за рулем внедорожника сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в Иваново, а затем врезалась в автобус, сообщило
УМВД по региону.
"Иваново, район пересечения улиц Текстильщиков и Пучежской. Женщина-водитель, управляя автомашиной Toyota RAV4, совершила наезд на двух мальчиков 10 и 15 лет. Ребята переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого женщина-водитель потеряла управление автомашиной и совершила столкновение с автобусом второго маршрута", - сообщила полиция в своем Telegram-канале.
Отмечается, что детей осматривают врачи скорой помощи. В автобусе, по предварительным данным, никто не пострадал.
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