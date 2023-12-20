https://ria.ru/20231220/dokumenty_svr-1916846020.html

Обнародованы новые документы СВР о переговорах Третьего рейха с Западом

Обнародованы новые документы СВР о переговорах Третьего рейха с Западом - РИА Новости, 20.12.2023

Обнародованы новые документы СВР о переговорах Третьего рейха с Западом

Гитлеровские бонзы до самого краха Третьего рейха надеялись выйти на перемирие с США и Великобританией, а один из главных нацистских палачей Гиммлер для этого... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T03:08

2023-12-20T03:08

2023-12-20T03:08

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центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Гитлеровские бонзы до самого краха Третьего рейха надеялись выйти на перемирие с США и Великобританией, а один из главных нацистских палачей Гиммлер для этого всячески пытался произвести благоприятное впечатление на представителей Запада, хотя факты напрочь опровергали эти потуги, следует из рассекреченных архивных документов Службы внешней разведки России. В среду органы государственной безопасности России отмечают свой профессиональный праздник. 20 декабря 1917 года постановлением Совета Народных Комиссаров для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Советской России была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Служба внешней разведки (СВР) РФ - один из ключевых отечественных органов госбезопасности. СВР – правопреемница Иностранного отдела ВЧК, органа отечественной внешней разведки, образованного 20 декабря 1920 года. Внешняя разведка за свою историю добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России. Одной из главных задач внешней разведки в годы Великой Отечественной войны была добыча информации о закулисных контактах руководства гитлеровской Германии с Западом на предмет их возможного перемирия. Работа по выявлению и срыву таких сепаратных переговоров в свое время легла в основу книги Юлиана Семенова и сценария самого популярного отечественного фильма о разведке "Семнадцать мгновений весны". Главного героя "Семнадцати мгновений…" Штирлица, он же полковник Исаев, на самом деле не существовало, но в реальности были резидентуры советской внешней разведки в разных странах, добывавшие с помощью своих агентов данные о попытке гитлеровских бонз договориться с англо-американцами и тем самым внести раскол в отношения между союзными державами. Попытки нацистов установить неофициальные контакты с представителями Вашингтона и Лондона предпринимались задолго до весны 1945 года, и разведка отслеживала их. Известно о нескольких попытках подходов: сначала с немецкой стороны к представителям Запада, а потом и о немалом интересе союзных стран к установлению контактов с гитлеровцами. Сейчас стало известно содержание ряда новых рассекреченных документов на эту тему. 1942 год. Предложение Геринга На сайте Президентской библиотеки опубликована фотокопия шифртелеграммы из Лондона "о предложениях Геринга Гитлеру и планах Германии на будущее Европы". Этот документ из архива СВР датирован 5 октября 1942 года. Сообщение в Москву отправил "Джон" - это был оперативный псевдоним прославленного разведчика, представителя советской внешней разведки в Великобритании Ивана Чичаева. "В целях изыскания возможностей для переговоров с Англией и начала этого Геринг предложил Гитлеру дать некоторую самостоятельность европейским государствам при условии сохранения политического влияния на эти страны", - сообщалось в телеграмме. "Гитлер отверг этот план полностью. Он решил начать летнее наступления на Востоке, имея в виду поздним летом и осенью направить свой удар на Ближний и Средний Восток, одновременно стабилизировав на зиму фронт в России", - добавлял "Джон". По его словам, "геринговская группа потеряла влияние". "Большое число сторонников Геринга из среднего командного состава и генералитета было отозвано с восточного фронта и заменено преданными партии офицерами", - отмечал Чичаев. Судя по всему, для организации переговоров с Западом о перемирии в руководстве Третьего рейха планировали использовать возможности Ватикана. "Фон Папен был вызван в Берлин с целью подготовки условий для мирных переговоров через папу Римского и католическую организацию. По сути он должен был иметь разговор по этому вопросу с венгерским архиепископом, который имеет большое влияние на папу", - сообщал Чичаев. В сообщении приводилось впечатление об отношении народа Германии к войне. "Нейтральный наблюдатель, вернувшийся из Германии, сообщает следующее: немецкий народ не верит в победу Германии. Однако он не хочет проиграть эту войну, так как это будет означать конец Германии, поскольку наци втянули народ в свое преступление", - отмечал Чичаев. Бывший канцлер Германии Франц фон Папен в 1942 году занимал должность германского посла в Турции. Позже он рассматривался в качестве кандидата на должность посла Третьего рейха в Ватикане, однако назначение не состоя-лось. Фон Папена судили на Нюрнбергском трибунале, но благодаря заступничеству Ватикана и позиции, занятой судьями от западных союзнических держав, его оправдали. Герман Геринг – один из главных нацистских преступников. В 1930-х годах Геринг играл заметную роль в формировании внешнеполитического курса нацистской Германии: был проводником идеи германо-польского сближения на анти-советской основе, накануне Второй мировой войны предпринимал шаги по предотвращению войны Германии с Великобританией. После неудачи германских ВВС в битве за Англию 1940–41 годов политическое влияние Геринга начало уменьшаться и окончательно сошло на нет после Сталинградской битвы, когда руководимая Герингом авиация не смогла обеспечить снабжение окруженных подразделений вермахта. Фактически отстраненный от дел, Геринг начал употреблять наркотики, окружил себя роскошью, превращаясь в алчного стяжателя. Нюрнбергский трибунал приговорил Геринга к смертной казни через повешение, но тот покончил жизнь самоубийством, приняв яд. 1945 год. Последняя попытка Гиммлера О последней попытке гитлеровцев договориться с Западом, предпринятой ими в самом конце апреля 1945 года за считанные дни до падения Берлина, рассказывает документ из архива СВР, с которым ознакомилось РИА Новости. Эту шифртелеграмму также из Лондона направил в Москву 28 апреля 1945-го резидент "легальной" резидентуры советской внешней разведки Борис Крешин (оперативный псевдоним "Боб"). Крешин со слов источника советской разведки сообщал о результатах последней из серии личных встреч одного из ключевых нацистских преступников и организатора массовых убийств на оккупированных территориях рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера с представителем западных кругов, вице-президентом Международного комитета Красного Креста, шведским дипломатом графом Фольке Бернадоттом. Особенность этой встречи Гиммлера с Бернадоттом с заключалась также в том, что она состоялась уже при новом президенте США Гарри Трумэне, сменившем Франклина Рузвельта, скончавшегося 12 апреля 1945-го. Советский лидер Иосиф Сталин в переписке указывал Рузвельту на недопустимость сепаратных переговоров Запада с Германией, которые начались в марте 1945-го, и которые вели в Швейцарии руководитель резидентуры американского Управления стратегических служб (УСС, предтечи ЦРУ) Аллен Даллес с уполномоченным СС при группе армий "С" в Италии немецким генералом Карлом Вольфом. По мнению историков, те переговоры прекратились, поскольку Вашингтон и Лондон испугались огласки. Но гитлеровские бонзы, по-видимому, рассчитывали, что с помощью Бернадотта им удастся выйти на нового американского лидера. Как рассказал сам Бернадотт источнику, встреча с Гиммлером длилась четыре часа. "В противоположность тому, когда Бернадотт виделся с Гиммлером 3 недели тому назад, Гиммлер сейчас признал, что все кончено. Бернадотт заявил, что правильной политикой было бы немедленно капитулировать и что это спасло бы бесчисленное количество жизней", - сообщалось в шифртелеграмме Крешина. "Гиммлер ответил, что он поддержал бы такую линию, но Гитлер не хочет и слышать об этом, а он считает себя связанным клятвой верности Гитлеру. Бернадотт на это заявил, что верность Гиммлера германскому народу является более важным фактором, однако Гиммлер ответил, что он всем обязан фюреру и не может покинуть его в последние минуты", - отмечалось в телеграмме. По словам источника, Гиммлер заметил Бернадотту, что ему известно, что он стоит первым в списках военных преступников. "Бернадотт сказал ему: то, что он рассматривается как военный преступник, является вполне естественным, так как он является главой гестапо, ужасные жестокости которого доказаны", - говорилось в телеграмме. Судя по всему, Гиммлер старался произвести на Бернадотта самое благоприятное впечатление. "Я спросил у Бернадотта, не осталось ли у него впечатления о Гиммлере как о садисте. Бернадотт ответил мне, что, к его удивлению, Гиммлер не произвел на него такого впечатления. Гиммлер сам сказал ему, что ему известно о том, что за пределами Германии его считают жестоким, но на самом деле он не любит жестокостей и что за границей о нем создалось совершенно неправильное мнение. Бернадотт повторил, что о нем следует судить по действиям его подчиненных", - так сообщал источник советской разведки. Тем не менее, факты напрочь опровергали ту благостную картину личности Гиммлера, которую тот пытался изобразить. "Гиммлер заявил, что действия его подчиненных очень преувеличены. Тогда Бернадотт указал ему на особенные и подтвержденные факты убийств, совершенных гестапо, включая умерщвление 200 евреев в одном из госпиталей. Гиммлер ответил, что этот факт не имел место, однако Бернадотт настаивал на своем; и на следующий день, когда Гиммлер увиделся с ним снова, тот имел честность заявить, что, наведя справки, он, к сожалению, должен признать, что данный случай действительно имел место", - сообщал Крешин. "Все сведения о Гитлере, которые Бернадотту удалось собрать в Германии, говорят о том, что он совершенно ненормальный… Несмотря на это, он сохраняет свой непостижимый престиж даже среди таких твердолобых людей, как Гиммлер. Он все еще обладает властью накладывать вето на решения, но он, видимо, потерял всякую инициативу", - отмечал Крешин. По информации источника, "Бернадотт считает, что Геринг еще жив, но не играет никакой роли. Говорят, он пристрастился к кокаину, снова носит тогу и красит ногти красным лаком". "В Берлине ожидают, что союзники скоро рассекут Германию на две части и что нацистские лидеры обоснуются в своей последней резиденции на юге Германии", - так заканчивалось сообщение Крешина. В тот же день, 28 апреля 1945 года, Гитлеру стало известно о переговорах Гиммлера с Западом и о его предложении капитуляции. Узнав такое, Гитлер обвинил Гиммлера в измене и снял его со всех постов и лишил всех званий. По-сле капитуляции Германии Гиммлер скрывался, но в конце мая 1945-го его арестовали союзные войска. После того, как его опознали, Гиммлер покончил жизнь самоубийством, приняв яд.

https://ria.ru/20231117/yaponiya-1910032031.html

https://ria.ru/20231120/nyurnberg-1910467462.html

https://ria.ru/20230621/voyna-1879505335.html

https://ria.ru/20230908/arkhivy-1894866016.html

https://ria.ru/20230505/dokumenty-1869798882.html

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германия, лондон, москва, генрих гиммлер, в мире, франклин рузвельт, гарри трумэн, центральное разведывательное управление (цру)