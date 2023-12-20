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В Приморье частный детектив получил срок за похищение и вымогательство - РИА Новости, 20.12.2023
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14:42 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/detektiv-1916961979.html
В Приморье частный детектив получил срок за похищение и вымогательство
В Приморье частный детектив получил срок за похищение и вымогательство - РИА Новости, 20.12.2023
В Приморье частный детектив получил срок за похищение и вымогательство
Суд во Владивостоке приговорил частного детектива к девяти годам колонии строгого режима за похищение предпринимателя и вымогательство, сообщает прокуратура... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:42
2023-12-20T14:42
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек - РИА Новости. Суд во Владивостоке приговорил частного детектива к девяти годам колонии строгого режима за похищение предпринимателя и вымогательство, сообщает прокуратура Приморья. Суд установил, что в июне 2021 года осужденный, будучи частным детективом, согласился за три миллиона рублей похитить предпринимателя, чтобы в дальнейшем заставить его отдать своему клиенту деньги. Арендовав Nissan Caravan, осуждённый и заказчик подкараулили потерпевшего у дома на улице Амурской во Владивостоке и под предлогом разговора уговорили сесть в машину, где потребовали отдать 1,5 миллиона долларов. Пока детектив "кружил" на автомобиле по Владивостоку, заказчик избивал потерпевшего, а после - задушил. Убийца спрятал тело в лесном массиве в районе Снеговой улицы. Детектива обвинили в похищении (п.п. "а, в, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (п.п. "б", "в" ч. 3 ст. 163 УК РФ). "Суд признал детектива виновным в совершении преступления, назначив ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении заказчика, обвиняемого в том числе в убийстве, выделено в отдельное производство, фигурант находится в розыске, информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20231215/srok-1916091269.html
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происшествия, владивосток, россия
Происшествия, Владивосток, Россия
В Приморье частный детектив получил срок за похищение и вымогательство

В Приморье частный детектив получил 9 лет за похищение человека и вымогательство

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек - РИА Новости. Суд во Владивостоке приговорил частного детектива к девяти годам колонии строгого режима за похищение предпринимателя и вымогательство, сообщает прокуратура Приморья.
Суд установил, что в июне 2021 года осужденный, будучи частным детективом, согласился за три миллиона рублей похитить предпринимателя, чтобы в дальнейшем заставить его отдать своему клиенту деньги. Арендовав Nissan Caravan, осуждённый и заказчик подкараулили потерпевшего у дома на улице Амурской во Владивостоке и под предлогом разговора уговорили сесть в машину, где потребовали отдать 1,5 миллиона долларов.
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Пока детектив "кружил" на автомобиле по Владивостоку, заказчик избивал потерпевшего, а после - задушил. Убийца спрятал тело в лесном массиве в районе Снеговой улицы. Детектива обвинили в похищении (п.п. "а, в, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (п.п. "б", "в" ч. 3 ст. 163 УК РФ).
«
"Суд признал детектива виновным в совершении преступления, назначив ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении
Приговор не вступил в законную силу.
Уголовное дело в отношении заказчика, обвиняемого в том числе в убийстве, выделено в отдельное производство, фигурант находится в розыске, информирует надзорное ведомство.
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