https://ria.ru/20231220/destabilizatsiya-1916837611.html
Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в России
Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в России - РИА Новости, 20.12.2023
Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в России
Попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие должны жестко... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T00:24
2023-12-20T00:24
2023-12-20T00:28
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894367754_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_c92e2bbe3e5be191d764bc2c57e342db.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие должны жестко пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин. Российские лидер также потребовал жестко пресекать попытки иностранных спецслужб нарушить суверенное право народа России определять свое будущее. "Должны жестко пресекаться попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие, вмешиваться в наши внутренние дела, нарушить суверенное незыблемое право народа России самому определять свое будущее", - сказал он в обращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ.День работника органов безопасности России отмечается в среду. Этот профессиональный праздник установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года.
https://ria.ru/20231220/putin-1916836418.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894367754_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_98e013f60a41d6a85dec58e2b41a0b39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в России
Путин: попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России надо жестко пресекать
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие должны жестко пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российские лидер также потребовал жестко пресекать попытки иностранных спецслужб нарушить суверенное право народа России определять свое будущее.
"Должны жестко пресекаться попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие, вмешиваться в наши внутренние дела, нарушить суверенное незыблемое право народа России самому определять свое будущее", - сказал он в обращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ.
День работника органов безопасности России отмечается в среду. Этот профессиональный праздник установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года.
Охрана российских границ требует повышенного внимания, заявил Путин