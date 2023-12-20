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Памфилова напомнила, как проголосовать при помощи ДЭГ москвичам
Памфилова напомнила, как проголосовать при помощи ДЭГ москвичам - РИА Новости, 20.12.2023
Памфилова напомнила, как проголосовать при помощи ДЭГ москвичам
Избирателям из Москвы не нужно подавать заявление для голосования на выборах президента РФ с использованием ДЭГ, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:05
2023-12-20T12:05
2023-12-20T12:05
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Избирателям из Москвы не нужно подавать заявление для голосования на выборах президента РФ с использованием ДЭГ, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Для того чтобы проголосовать с использованием ДЭГ, на федеральной платформе избирателю необходимо подать заявление, но я подчеркиваю, что Москве не надо подавать заявления", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, москва, элла памфилова, цик рф
Политика, Москва, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова напомнила, как проголосовать при помощи ДЭГ москвичам
Памфилова: избиратели из Москвы могут не подавать заявки для участия в ДЭГ
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Избирателям из Москвы не нужно подавать заявление для голосования на выборах президента РФ с использованием ДЭГ, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Для того чтобы проголосовать с использованием ДЭГ, на федеральной платформе избирателю необходимо подать заявление, но я подчеркиваю, что Москве не надо подавать заявления", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2023 года.
Голосование на выборах в России пройдет прозрачно и легитимно, заявил Путин