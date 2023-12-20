https://ria.ru/20231220/deg-1916905768.html

Памфилова напомнила, как проголосовать при помощи ДЭГ москвичам

Памфилова напомнила, как проголосовать при помощи ДЭГ москвичам - РИА Новости, 20.12.2023

Памфилова напомнила, как проголосовать при помощи ДЭГ москвичам

Избирателям из Москвы не нужно подавать заявление для голосования на выборах президента РФ с использованием ДЭГ, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:05

2023-12-20T12:05

2023-12-20T12:05

политика

москва

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Избирателям из Москвы не нужно подавать заявление для голосования на выборах президента РФ с использованием ДЭГ, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Для того чтобы проголосовать с использованием ДЭГ, на федеральной платформе избирателю необходимо подать заявление, но я подчеркиваю, что Москве не надо подавать заявления", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2023 года.

https://ria.ru/20231215/vybory-1916122610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, москва, элла памфилова, цик рф