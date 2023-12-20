https://ria.ru/20231220/chuvashiya-1916926811.html

Из Чувашии в зону СВО отправили обогреватели и электрогенераторы

Из Чувашии в зону СВО отправили обогреватели и электрогенераторы - РИА Новости, 20.12.2023

Из Чувашии в зону СВО отправили обогреватели и электрогенераторы

Очередную партию гуманитарной помощи - обогреватели, автозапчасти и электрогенераторы - отправили жители Красночетайского округа Чувашии в зону специальной... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:14

2023-12-20T13:14

2023-12-20T13:14

надежные люди

чувашская республика (чувашия)

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Очередную партию гуманитарной помощи - обогреватели, автозапчасти и электрогенераторы - отправили жители Красночетайского округа Чувашии в зону специальной военной операции, сообщается на сайте органов власти республики. Две машины с гуманитарным грузом выехали 19 декабря из села Красные Четаи. Гуманитарный груз участникам СВО доставит группа местных добровольцев. "По запросам военнослужащих было собрано много необходимых вещей: обогреватели, автозапчасти, электрогенераторы, предметы первой необходимости, в обязательном порядке – продукты питания и медикаменты. Все они приобретены на средства, собранные во время благотворительных концертов "Своих не бросаем". Всего в ходе концертов, организованных красночетайским землячеством "Чавал", было собрано 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что свою посильную лепту внесли и школьники. Они изготовили окопные свечи и написали письма солдатам. Родные и близкие передали именные посылки, и просто жители округа – все самое необходимое для бойцов.

https://ria.ru/20231219/armiya-1916693288.html

чувашская республика (чувашия)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чувашская республика (чувашия), общество