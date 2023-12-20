Из Чувашии в зону СВО отправили обогреватели и электрогенераторы
Чувашия отправила в зону СВО две машины с обогревателями и электрогенераторами
© Фото : пресс-служба главы ЧувашииДве машины с обогревателями и электрогенераторами направили из Чувашии в зону СВО
© Фото : пресс-служба главы Чувашии
Две машины с обогревателями и электрогенераторами направили из Чувашии в зону СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Очередную партию гуманитарной помощи - обогреватели, автозапчасти и электрогенераторы - отправили жители Красночетайского округа Чувашии в зону специальной военной операции, сообщается на сайте органов власти республики.
Две машины с гуманитарным грузом выехали 19 декабря из села Красные Четаи. Гуманитарный груз участникам СВО доставит группа местных добровольцев.
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"По запросам военнослужащих было собрано много необходимых вещей: обогреватели, автозапчасти, электрогенераторы, предметы первой необходимости, в обязательном порядке – продукты питания и медикаменты. Все они приобретены на средства, собранные во время благотворительных концертов "Своих не бросаем". Всего в ходе концертов, организованных красночетайским землячеством "Чавал", было собрано 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что свою посильную лепту внесли и школьники. Они изготовили окопные свечи и написали письма солдатам. Родные и близкие передали именные посылки, и просто жители округа – все самое необходимое для бойцов.