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Из Чувашии в зону СВО отправили обогреватели и электрогенераторы - РИА Новости, 20.12.2023
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Надежные люди
 
13:14 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/chuvashiya-1916926811.html
Из Чувашии в зону СВО отправили обогреватели и электрогенераторы
Из Чувашии в зону СВО отправили обогреватели и электрогенераторы - РИА Новости, 20.12.2023
Из Чувашии в зону СВО отправили обогреватели и электрогенераторы
Очередную партию гуманитарной помощи - обогреватели, автозапчасти и электрогенераторы - отправили жители Красночетайского округа Чувашии в зону специальной... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:14
2023-12-20T13:14
надежные люди
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общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Очередную партию гуманитарной помощи - обогреватели, автозапчасти и электрогенераторы - отправили жители Красночетайского округа Чувашии в зону специальной военной операции, сообщается на сайте органов власти республики. Две машины с гуманитарным грузом выехали 19 декабря из села Красные Четаи. Гуманитарный груз участникам СВО доставит группа местных добровольцев. "По запросам военнослужащих было собрано много необходимых вещей: обогреватели, автозапчасти, электрогенераторы, предметы первой необходимости, в обязательном порядке – продукты питания и медикаменты. Все они приобретены на средства, собранные во время благотворительных концертов "Своих не бросаем". Всего в ходе концертов, организованных красночетайским землячеством "Чавал", было собрано 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что свою посильную лепту внесли и школьники. Они изготовили окопные свечи и написали письма солдатам. Родные и близкие передали именные посылки, и просто жители округа – все самое необходимое для бойцов.
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чувашская республика (чувашия), общество
Надежные люди, Чувашская Республика (Чувашия), Общество
Из Чувашии в зону СВО отправили обогреватели и электрогенераторы

Чувашия отправила в зону СВО две машины с обогревателями и электрогенераторами

© Фото : пресс-служба главы ЧувашииДве машины с обогревателями и электрогенераторами направили из Чувашии в зону СВО
Две машины с обогревателями и электрогенераторами направили из Чувашии в зону СВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : пресс-служба главы Чувашии
Две машины с обогревателями и электрогенераторами направили из Чувашии в зону СВО
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Очередную партию гуманитарной помощи - обогреватели, автозапчасти и электрогенераторы - отправили жители Красночетайского округа Чувашии в зону специальной военной операции, сообщается на сайте органов власти республики.
Две машины с гуманитарным грузом выехали 19 декабря из села Красные Четаи. Гуманитарный груз участникам СВО доставит группа местных добровольцев.
«
"По запросам военнослужащих было собрано много необходимых вещей: обогреватели, автозапчасти, электрогенераторы, предметы первой необходимости, в обязательном порядке – продукты питания и медикаменты. Все они приобретены на средства, собранные во время благотворительных концертов "Своих не бросаем". Всего в ходе концертов, организованных красночетайским землячеством "Чавал", было собрано 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что свою посильную лепту внесли и школьники. Они изготовили окопные свечи и написали письма солдатам. Родные и близкие передали именные посылки, и просто жители округа – все самое необходимое для бойцов.
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