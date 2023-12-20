https://ria.ru/20231220/chinovnitsa-1917071714.html

Экс-чиновницу из минэкологии Тульской области и ее мужа осудили

Экс-чиновницу из минэкологии Тульской области и ее мужа осудили - РИА Новости, 20.12.2023

Экс-чиновницу из минэкологии Тульской области и ее мужа осудили

Бывший замминистра природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина получила восемь с половиной лет колонии за взяточничество, также срок получил ее РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T19:13

2023-12-20T19:13

2023-12-20T19:14

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Бывший замминистра природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина получила восемь с половиной лет колонии за взяточничество, также срок получил ее супруг, выступивший посредником в передаче взятки, сообщают областная прокуратура и СУСК России по региону. "Центральный районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших работниц регионального министерства природных ресурсов и экологии Дианы Гришиной и Елены Половинкиной, а также работника коммерческой организации Романа Гришина", - говорится в сообщении. Экс-чиновницы признаны виновными в получении должностным лицом лично и через посредника взятки, а Гришин – в посредничестве во взяточничестве. В суде установлено, что в период с марта 2014 года по май 2019 года Гришина, занимавшая в разное время должности начальника отдела и заместителя министра природных ресурсов и экологии Тульской области, получила деньги от руководителя компании по добыче песка. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила 4,6 миллиона рублей. При этом 450 тысяч рублей получено ею в соучастии с коллегой Еленой Половинкиной, утверждает прокуратура. Часть вознаграждений, отмечает надзорное ведомство, передавалось через Романа Гришина, который является супругом Гришиной, и еще одного посредника, в отношении которого ранее состоялся обвинительный приговор. По данным СУСК, взятки передавались за попустительство и покровительство со стороны работниц министерства. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гришину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима… Посредника – Гришина – к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура, уточняя, что Гришиной запрещено занимать должности на госслужбе в течение восьми лет. Также, по данным прокуратуры, несовершеннолетнего ребёнка супругов поместят в социальный центр для решения вопроса передачи родственникам под опеку. Половинкину суд приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 2,1 миллиона рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на срок семь лет. Прокуратура уточняет, что руководитель добывающей строительный песок компании привлечен в 2021 году к уголовной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

https://ria.ru/20231218/mchs-1916456172.html

https://ria.ru/20231206/korruptsiya-1914234735.html

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происшествия, тульская область, россия, тула