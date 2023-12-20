https://ria.ru/20231220/chinovnitsa-1917071714.html
Экс-чиновницу из минэкологии Тульской области и ее мужа осудили
Экс-чиновницу из минэкологии Тульской области и ее мужа осудили - РИА Новости, 20.12.2023
Экс-чиновницу из минэкологии Тульской области и ее мужа осудили
Бывший замминистра природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина получила восемь с половиной лет колонии за взяточничество, также срок получил ее РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T19:13
2023-12-20T19:13
2023-12-20T19:14
происшествия
тульская область
россия
тула
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Бывший замминистра природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина получила восемь с половиной лет колонии за взяточничество, также срок получил ее супруг, выступивший посредником в передаче взятки, сообщают областная прокуратура и СУСК России по региону. "Центральный районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших работниц регионального министерства природных ресурсов и экологии Дианы Гришиной и Елены Половинкиной, а также работника коммерческой организации Романа Гришина", - говорится в сообщении. Экс-чиновницы признаны виновными в получении должностным лицом лично и через посредника взятки, а Гришин – в посредничестве во взяточничестве. В суде установлено, что в период с марта 2014 года по май 2019 года Гришина, занимавшая в разное время должности начальника отдела и заместителя министра природных ресурсов и экологии Тульской области, получила деньги от руководителя компании по добыче песка. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила 4,6 миллиона рублей. При этом 450 тысяч рублей получено ею в соучастии с коллегой Еленой Половинкиной, утверждает прокуратура. Часть вознаграждений, отмечает надзорное ведомство, передавалось через Романа Гришина, который является супругом Гришиной, и еще одного посредника, в отношении которого ранее состоялся обвинительный приговор. По данным СУСК, взятки передавались за попустительство и покровительство со стороны работниц министерства. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гришину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима… Посредника – Гришина – к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура, уточняя, что Гришиной запрещено занимать должности на госслужбе в течение восьми лет. Также, по данным прокуратуры, несовершеннолетнего ребёнка супругов поместят в социальный центр для решения вопроса передачи родственникам под опеку. Половинкину суд приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 2,1 миллиона рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на срок семь лет. Прокуратура уточняет, что руководитель добывающей строительный песок компании привлечен в 2021 году к уголовной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
https://ria.ru/20231218/mchs-1916456172.html
https://ria.ru/20231206/korruptsiya-1914234735.html
тульская область
россия
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, россия, тула
Происшествия, Тульская область, Россия, Тула
Экс-чиновницу из минэкологии Тульской области и ее мужа осудили
Экс-чиновница из минэкологии Тульской области и ее муж осуждены за коррупцию
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Бывший замминистра природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина получила восемь с половиной лет колонии за взяточничество, также срок получил ее супруг, выступивший посредником в передаче взятки, сообщают областная прокуратура и СУСК России по региону.
«
"Центральный районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших работниц регионального министерства природных ресурсов и экологии Дианы Гришиной и Елены Половинкиной, а также работника коммерческой организации Романа Гришина", - говорится в сообщении. Экс-чиновницы признаны виновными в получении должностным лицом лично и через посредника взятки, а Гришин – в посредничестве во взяточничестве.
В суде установлено, что в период с марта 2014 года по май 2019 года Гришина, занимавшая в разное время должности начальника отдела и заместителя министра природных ресурсов и экологии Тульской области, получила деньги от руководителя компании по добыче песка. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила 4,6 миллиона рублей. При этом 450 тысяч рублей получено ею в соучастии с коллегой Еленой Половинкиной, утверждает прокуратура.
Главу самарского управления МЧС задержали за коррупцию
Часть вознаграждений, отмечает надзорное ведомство, передавалось через Романа Гришина, который является супругом Гришиной, и еще одного посредника, в отношении которого ранее состоялся обвинительный приговор.
По данным СУСК, взятки передавались за попустительство и покровительство со стороны работниц министерства.
«
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гришину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима… Посредника – Гришина – к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура, уточняя, что Гришиной запрещено занимать должности на госслужбе в течение восьми лет.
Также, по данным прокуратуры, несовершеннолетнего ребёнка супругов поместят в социальный центр для решения вопроса передачи родственникам под опеку.
Половинкину суд приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 2,1 миллиона рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на срок семь лет.
Прокуратура уточняет, что руководитель добывающей строительный песок компании привлечен в 2021 году к уголовной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
На Ставрополье дело о коррупции экс-главы ГИБДД направили в суд