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В Ярославле смастерили для бойцов полсотни чебурашек к Новому году - РИА Новости, 20.12.2023
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Надежные люди
 
13:31 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/cheburashki-1916937539.html
В Ярославле смастерили для бойцов полсотни чебурашек к Новому году
В Ярославле смастерили для бойцов полсотни чебурашек к Новому году - РИА Новости, 20.12.2023
В Ярославле смастерили для бойцов полсотни чебурашек к Новому году
Школьники из Ярославля сваляли, связали и сшили полсотни чебурашек в подарок бойцам СВО, сообщило ярославское региональное отделение Народного фронта. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:31
2023-12-20T13:31
надежные люди
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Школьники из Ярославля сваляли, связали и сшили полсотни чебурашек в подарок бойцам СВО, сообщило ярославское региональное отделение Народного фронта. "Любимый герой детства стал главным талисманом СВО. Там, где надо выполнять тяжёлую мужскую работу и рисковать жизнью, милые игрушки в виде ушастых зверьков дают надежду и ощущение связи с домом. Их используют как брелки, носят в нагрудных карманах, хранят на видном месте в землянках", - говорится в сообщении. Акцию "Чебурашковая мобилизация" региональное отделение Народного фронта объявило ещё в августе. Тогда началась серия мастер-классов по изготовлению таких личных талисманов для военнослужащих. "А недавно артиллеристы, которым мы доставляем запчасти, стройматериалы, масксети и прочие серьёзные вещи, сами попросили о чебурашках. Дети сваляли, связали, сшили полсотни чебурашек. Весёлые и задумчивые, смущённые и с хитрым взглядом – все разные, но у каждого будет свой хозяин", - сообщают активисты. Создатели чебурашек – ученики школы №76 в Ярославле. Народный фронт уточняет, что школа не раз собирала посылки солдатам. Педагог школы Юлия Арсеньева рассказала, что в акции участвовали школьники разных возрастов – и мальчики, и девочки. В дополнение к чебурашкам школьники подписали новогодние открытки и прикрепили к ним шоколадные батончики. Груз уже отправлен, отмечают в Народном фронте.
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ярославль
Надежные люди, Ярославль
В Ярославле смастерили для бойцов полсотни чебурашек к Новому году

Ярославские школьники смастерили для бойцов полсотни чебурашек к Новому году

© Фото : Ярославское региональное отделение Народного фронтаШкольники из Ярославля смастерили полсотни чебурашек в подарок бойцам СВО
Школьники из Ярославля смастерили полсотни чебурашек в подарок бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Ярославское региональное отделение Народного фронта
Школьники из Ярославля смастерили полсотни чебурашек в подарок бойцам СВО
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Школьники из Ярославля сваляли, связали и сшили полсотни чебурашек в подарок бойцам СВО, сообщило ярославское региональное отделение Народного фронта.
"Любимый герой детства стал главным талисманом СВО. Там, где надо выполнять тяжёлую мужскую работу и рисковать жизнью, милые игрушки в виде ушастых зверьков дают надежду и ощущение связи с домом. Их используют как брелки, носят в нагрудных карманах, хранят на видном месте в землянках", - говорится в сообщении.
Акцию "Чебурашковая мобилизация" региональное отделение Народного фронта объявило ещё в августе. Тогда началась серия мастер-классов по изготовлению таких личных талисманов для военнослужащих.
"А недавно артиллеристы, которым мы доставляем запчасти, стройматериалы, масксети и прочие серьёзные вещи, сами попросили о чебурашках. Дети сваляли, связали, сшили полсотни чебурашек. Весёлые и задумчивые, смущённые и с хитрым взглядом – все разные, но у каждого будет свой хозяин", - сообщают активисты.
Яблочную пастилу изготовили сельские учительницы бойцам из Башкирии - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Сельские учительницы изготовили бойцам из Башкирии яблочную пастилу
Вчера, 16:49
Создатели чебурашек – ученики школы №76 в Ярославле. Народный фронт уточняет, что школа не раз собирала посылки солдатам. Педагог школы Юлия Арсеньева рассказала, что в акции участвовали школьники разных возрастов – и мальчики, и девочки.
В дополнение к чебурашкам школьники подписали новогодние открытки и прикрепили к ним шоколадные батончики. Груз уже отправлен, отмечают в Народном фронте.
 
Надежные людиЯрославль
 
 
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