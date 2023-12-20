https://ria.ru/20231220/cheburashki-1916937539.html
В Ярославле смастерили для бойцов полсотни чебурашек к Новому году
В Ярославле смастерили для бойцов полсотни чебурашек к Новому году - РИА Новости, 20.12.2023
В Ярославле смастерили для бойцов полсотни чебурашек к Новому году
Школьники из Ярославля сваляли, связали и сшили полсотни чебурашек в подарок бойцам СВО, сообщило ярославское региональное отделение Народного фронта. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:31
2023-12-20T13:31
2023-12-20T13:31
надежные люди
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Школьники из Ярославля сваляли, связали и сшили полсотни чебурашек в подарок бойцам СВО, сообщило ярославское региональное отделение Народного фронта. "Любимый герой детства стал главным талисманом СВО. Там, где надо выполнять тяжёлую мужскую работу и рисковать жизнью, милые игрушки в виде ушастых зверьков дают надежду и ощущение связи с домом. Их используют как брелки, носят в нагрудных карманах, хранят на видном месте в землянках", - говорится в сообщении. Акцию "Чебурашковая мобилизация" региональное отделение Народного фронта объявило ещё в августе. Тогда началась серия мастер-классов по изготовлению таких личных талисманов для военнослужащих. "А недавно артиллеристы, которым мы доставляем запчасти, стройматериалы, масксети и прочие серьёзные вещи, сами попросили о чебурашках. Дети сваляли, связали, сшили полсотни чебурашек. Весёлые и задумчивые, смущённые и с хитрым взглядом – все разные, но у каждого будет свой хозяин", - сообщают активисты. Создатели чебурашек – ученики школы №76 в Ярославле. Народный фронт уточняет, что школа не раз собирала посылки солдатам. Педагог школы Юлия Арсеньева рассказала, что в акции участвовали школьники разных возрастов – и мальчики, и девочки. В дополнение к чебурашкам школьники подписали новогодние открытки и прикрепили к ним шоколадные батончики. Груз уже отправлен, отмечают в Народном фронте.
https://ria.ru/20231219/pastila-1916760270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль
В Ярославле смастерили для бойцов полсотни чебурашек к Новому году
Ярославские школьники смастерили для бойцов полсотни чебурашек к Новому году
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости.
Школьники из Ярославля сваляли, связали и сшили полсотни чебурашек в подарок бойцам СВО, сообщило
ярославское региональное отделение Народного фронта.
"Любимый герой детства стал главным талисманом СВО. Там, где надо выполнять тяжёлую мужскую работу и рисковать жизнью, милые игрушки в виде ушастых зверьков дают надежду и ощущение связи с домом. Их используют как брелки, носят в нагрудных карманах, хранят на видном месте в землянках", - говорится в сообщении.
Акцию "Чебурашковая мобилизация" региональное отделение Народного фронта объявило ещё в августе. Тогда началась серия мастер-классов по изготовлению таких личных талисманов для военнослужащих.
"А недавно артиллеристы, которым мы доставляем запчасти, стройматериалы, масксети и прочие серьёзные вещи, сами попросили о чебурашках. Дети сваляли, связали, сшили полсотни чебурашек. Весёлые и задумчивые, смущённые и с хитрым взглядом – все разные, но у каждого будет свой хозяин", - сообщают активисты.
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Создатели чебурашек – ученики школы №76 в Ярославле. Народный фронт уточняет, что школа не раз собирала посылки солдатам. Педагог школы Юлия Арсеньева рассказала, что в акции участвовали школьники разных возрастов – и мальчики, и девочки.
В дополнение к чебурашкам школьники подписали новогодние открытки и прикрепили к ним шоколадные батончики. Груз уже отправлен, отмечают в Народном фронте.