https://ria.ru/20231220/byudzhet-1917021196.html

Костромская область системно снижает долговую нагрузку на бюджет

Костромская область системно снижает долговую нагрузку на бюджет - РИА Новости, 20.12.2023

Костромская область системно снижает долговую нагрузку на бюджет

Костромская область стабильно снижает долговую нагрузку на бюджет, с начала 2023 года этот показатель снизился еще на 7,8%, заявил первый заместитель... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:09

2023-12-20T17:09

2023-12-20T17:09

костромская область

костромская область

кострома

сергей ситников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916891989_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_11389793597dd5792e5c66a3de21ec4e.jpg

КОСТРОМА, 20 дек – РИА Новости. Костромская область стабильно снижает долговую нагрузку на бюджет, с начала 2023 года этот показатель снизился еще на 7,8%, заявил первый заместитель губернатора Костромской области Алексей Афанасьев На пресс-конференции первый заместитель губернатора Костромской области Алексей Афанасьев рассказал, что в рамках задач, поставленных губернатором Сергеем Ситниковым, Костромская область проводит системную работу по оздоровлению региональных финансов, увеличению доходной базы и сокращению государственного долга. "По итогам 11 месяцев текущего года собственные доходы региона составили 32,4 миллиарда рублей, с ростом 21,5% к аналогичному периоду прошлого года. При этом долговая нагрузка на областной бюджет составила 72,9% от собственных доходов, это на 7,8% меньше, чем на начало 2023 года", - сообщил он. Замгубернатора подчеркнул, что в прошлом году региону удалось заместить все коммерческие кредиты бюджетными, что существенно сократило затраты на их обслуживание. В том числе при поддержке региона реструктуризирована основная часть рыночных кредитов муниципальных образований, в связи с чем ежегодная экономия на обслуживании кредитов составила около 620 миллионов рублей. Эти средства направляются на социальные выплаты, в том числе повышение заработной платы сотрудникам бюджетной сферы. "В 2022 году мы получили бюджетный кредит от Минфина более 6 миллиардов рублей, который позволил нам полностью заместить рыночный долг региона и на 90% рыночный долг муниципальных образований. Над этим работал губернатор Сергей Константинович Ситников, наши сенаторы. Не все регионы смогли получить такие серьезные бюджетные кредиты", - рассказал Афанасьев. По его словам, это был своевременный шаг, который в полной мере можно оценить только сейчас, когда ключевая ставка очень высокая. В целом с 2017 года благодаря системной работе в этом направлении расходы на обслуживание госдолга Костромской области снизились более чем в 20 раз. "В 2013-2015 годах регион брал кредиты чтобы выжить - выплатить заработную плату, приобрести медикаменты. Сейчас Костромская область берет только дешёвые бюджетные кредиты и только на развитие, чтобы быстрее решать насущные вопросы повышения качества жизни наших земляков", - подчеркнул Алексей Афанасьев. В частности, Костромская область на конкурсной основе привлекла более 3 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры, в том числе на продолжение газификации районов, модернизацию системы ЖКХ Костромы. В планах до конца года получить бюджетный кредит на досрочную уплату лизинговых платежей на автобусы, приобретенные для Костромы в рамках транспортной реформы. Впоследствии это также обернется серьёзной экономией средств бюджета на обслуживании долга. По данным администрации Костромской области, в середине декабря ведущее национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг региона на уровне "BBB+(RU)" со стабильным прогнозом. Аналитики отметили, что кредитный рейтинг Костромской области обусловлен минимальными рисками рефинансирования долга, умеренной долговой нагрузкой на бюджет, высокой долей капитальных расходов и положительными операционными показателями.

https://ria.ru/20231206/apteki-1914224692.html

https://ria.ru/20231116/moloko-1909942946.html

https://ria.ru/20231110/zima-1908717814.html

костромская область

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

костромская область, кострома, сергей ситников