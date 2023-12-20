https://ria.ru/20231220/byudzhet-1917021196.html
Костромская область системно снижает долговую нагрузку на бюджет
Костромская область системно снижает долговую нагрузку на бюджет - РИА Новости, 20.12.2023
Костромская область системно снижает долговую нагрузку на бюджет
Костромская область стабильно снижает долговую нагрузку на бюджет, с начала 2023 года этот показатель снизился еще на 7,8%, заявил первый заместитель... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:09
2023-12-20T17:09
2023-12-20T17:09
костромская область
костромская область
кострома
сергей ситников
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КОСТРОМА, 20 дек – РИА Новости. Костромская область стабильно снижает долговую нагрузку на бюджет, с начала 2023 года этот показатель снизился еще на 7,8%, заявил первый заместитель губернатора Костромской области Алексей Афанасьев На пресс-конференции первый заместитель губернатора Костромской области Алексей Афанасьев рассказал, что в рамках задач, поставленных губернатором Сергеем Ситниковым, Костромская область проводит системную работу по оздоровлению региональных финансов, увеличению доходной базы и сокращению государственного долга. "По итогам 11 месяцев текущего года собственные доходы региона составили 32,4 миллиарда рублей, с ростом 21,5% к аналогичному периоду прошлого года. При этом долговая нагрузка на областной бюджет составила 72,9% от собственных доходов, это на 7,8% меньше, чем на начало 2023 года", - сообщил он. Замгубернатора подчеркнул, что в прошлом году региону удалось заместить все коммерческие кредиты бюджетными, что существенно сократило затраты на их обслуживание. В том числе при поддержке региона реструктуризирована основная часть рыночных кредитов муниципальных образований, в связи с чем ежегодная экономия на обслуживании кредитов составила около 620 миллионов рублей. Эти средства направляются на социальные выплаты, в том числе повышение заработной платы сотрудникам бюджетной сферы. "В 2022 году мы получили бюджетный кредит от Минфина более 6 миллиардов рублей, который позволил нам полностью заместить рыночный долг региона и на 90% рыночный долг муниципальных образований. Над этим работал губернатор Сергей Константинович Ситников, наши сенаторы. Не все регионы смогли получить такие серьезные бюджетные кредиты", - рассказал Афанасьев. По его словам, это был своевременный шаг, который в полной мере можно оценить только сейчас, когда ключевая ставка очень высокая. В целом с 2017 года благодаря системной работе в этом направлении расходы на обслуживание госдолга Костромской области снизились более чем в 20 раз. "В 2013-2015 годах регион брал кредиты чтобы выжить - выплатить заработную плату, приобрести медикаменты. Сейчас Костромская область берет только дешёвые бюджетные кредиты и только на развитие, чтобы быстрее решать насущные вопросы повышения качества жизни наших земляков", - подчеркнул Алексей Афанасьев. В частности, Костромская область на конкурсной основе привлекла более 3 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры, в том числе на продолжение газификации районов, модернизацию системы ЖКХ Костромы. В планах до конца года получить бюджетный кредит на досрочную уплату лизинговых платежей на автобусы, приобретенные для Костромы в рамках транспортной реформы. Впоследствии это также обернется серьёзной экономией средств бюджета на обслуживании долга. По данным администрации Костромской области, в середине декабря ведущее национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг региона на уровне "BBB+(RU)" со стабильным прогнозом. Аналитики отметили, что кредитный рейтинг Костромской области обусловлен минимальными рисками рефинансирования долга, умеренной долговой нагрузкой на бюджет, высокой долей капитальных расходов и положительными операционными показателями.
https://ria.ru/20231206/apteki-1914224692.html
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костромская область, кострома, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Кострома, Сергей Ситников
КОСТРОМА, 20 дек – РИА Новости. Костромская область стабильно снижает долговую нагрузку на бюджет, с начала 2023 года этот показатель снизился еще на 7,8%, заявил первый заместитель губернатора Костромской области Алексей Афанасьев
На пресс-конференции первый заместитель губернатора Костромской области Алексей Афанасьев рассказал, что в рамках задач, поставленных губернатором Сергеем Ситниковым, Костромская область проводит системную работу по оздоровлению региональных финансов, увеличению доходной базы и сокращению государственного долга.
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"По итогам 11 месяцев текущего года собственные доходы региона составили 32,4 миллиарда рублей, с ростом 21,5% к аналогичному периоду прошлого года. При этом долговая нагрузка на областной бюджет составила 72,9% от собственных доходов, это на 7,8% меньше, чем на начало 2023 года", - сообщил он.
Замгубернатора подчеркнул, что в прошлом году региону удалось заместить все коммерческие кредиты бюджетными, что существенно сократило затраты на их обслуживание. В том числе при поддержке региона реструктуризирована основная часть рыночных кредитов муниципальных образований, в связи с чем ежегодная экономия на обслуживании кредитов составила около 620 миллионов рублей. Эти средства направляются на социальные выплаты, в том числе повышение заработной платы сотрудникам бюджетной сферы.
"В 2022 году мы получили бюджетный кредит от Минфина более 6 миллиардов рублей, который позволил нам полностью заместить рыночный долг региона и на 90% рыночный долг муниципальных образований. Над этим работал губернатор Сергей Константинович Ситников, наши сенаторы. Не все регионы смогли получить такие серьезные бюджетные кредиты", - рассказал Афанасьев. По его словам, это был своевременный шаг, который в полной мере можно оценить только сейчас, когда ключевая ставка очень высокая.
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В целом с 2017 года благодаря системной работе в этом направлении расходы на обслуживание госдолга Костромской области снизились более чем в 20 раз.
"В 2013-2015 годах регион брал кредиты чтобы выжить - выплатить заработную плату, приобрести медикаменты. Сейчас Костромская область берет только дешёвые бюджетные кредиты и только на развитие, чтобы быстрее решать насущные вопросы повышения качества жизни наших земляков", - подчеркнул Алексей Афанасьев.
В частности, Костромская область на конкурсной основе привлекла более 3 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры, в том числе на продолжение газификации районов, модернизацию системы ЖКХ Костромы. В планах до конца года получить бюджетный кредит на досрочную уплату лизинговых платежей на автобусы, приобретенные для Костромы в рамках транспортной реформы. Впоследствии это также обернется серьёзной экономией средств бюджета на обслуживании долга.
По данным администрации Костромской области, в середине декабря ведущее национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг региона на уровне "BBB+(RU)" со стабильным прогнозом. Аналитики отметили, что кредитный рейтинг Костромской области обусловлен минимальными рисками рефинансирования долга, умеренной долговой нагрузкой на бюджет, высокой долей капитальных расходов и положительными операционными показателями.
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