https://ria.ru/20231220/borrel-1916964224.html

Боррель рассказал, что от него требуют при обсуждении Украины

Боррель рассказал, что от него требуют при обсуждении Украины - РИА Новости, 20.12.2023

Боррель рассказал, что от него требуют при обсуждении Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что ЕС необходимо усилить свои "возможности убеждать" другие страны в собственной правоте в отношении конфликта на... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:48

2023-12-20T14:48

2023-12-20T14:48

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БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что ЕС необходимо усилить свои "возможности убеждать" другие страны в собственной правоте в отношении конфликта на Украине, потому что в поездках по миру он сталкивается с непониманием, от него требуют "остановить эту войну" и не хотят обсуждать антироссийские санкции. "Я должен вам сказать, что я много путешествую по миру, и я заметил, что многие в мире не разделяют с нами те же чувства, что испытываем мы в отношении агрессии России против Украины… Да, они говорят, что это очень плохо - нападать на соседа…. "Конечно, мы голосуем против этого", - говорят они, но и останавливаются на этом и требуют от нас остановить эту войну как можно скорее, потому что они не могут выносить ее последствия", - поделился Боррель, выступая на форуме Sommet Grand Continent. Он также остался недоволен, что страны мира не хотят обсуждать с ним присоединение к антироссийским европейским санкциям и даже борьбу с их обходом. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20231220/pomosch-1916959328.html

https://ria.ru/20231220/evrosoyuz-1916958834.html

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россия, украина, европа, владимир путин, жозеп боррель, евросоюз, нато