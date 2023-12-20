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Американский бизнесмен сознался в передаче России авиационного оборудования
Американский бизнесмен сознался в передаче России авиационного оборудования - РИА Новости, 20.12.2023
Американский бизнесмен сознался в передаче России авиационного оборудования
Шестидесятилетий американец Кирилл Буяновский признал вину в нелегальных поставках в Россию авиационного оборудования, сообщает минюст США. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T04:47
2023-12-20T04:47
2023-12-20T04:47
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Шестидесятилетий американец Кирилл Буяновский признал вину в нелегальных поставках в Россию авиационного оборудования, сообщает минюст США. В марте помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод сообщал об аресте двух американцев за передачу авиационных технологий в РФ, не уточняя данных арестованных. По данным минюста, Буяновский из штата Канзас руководит компанией "KanRus Trading Company Inc". Отмечается, что он признал вину в инкриминируемых деяниях. Минюст уточняет, что Буяновский сознался, что участвовал "в схеме по контрабанде... американского авиационного оборудования в Россию". Ему, согласно заявлению минюста, грозит 25 лет тюрьмы. Приговор огласят в марте следующего года.
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россия, сша, канзас, в мире
Россия, США, Канзас, В мире
Американский бизнесмен сознался в передаче России авиационного оборудования
Минюст США сообщил о признании бизнесмена в передаче России авиаоборудования