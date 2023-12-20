https://ria.ru/20231220/biznes-1916872028.html
Артамонов обсудил развитие малого бизнеса в Липецкой области на форуме
Артамонов обсудил развитие малого бизнеса в Липецкой области на форуме - РИА Новости, 20.12.2023
Артамонов обсудил развитие малого бизнеса в Липецкой области на форуме
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в областном форуме для малого и среднего бизнеса, среди обсуждаемых вопросов - взаимодействие бизнеса РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:38
2023-12-20T09:38
2023-12-20T09:38
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в областном форуме для малого и среднего бизнеса, среди обсуждаемых вопросов - взаимодействие бизнеса и органов власти, социальная ответственность предпринимателей, государственная поддержка, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Кадры. Финансы. Сбыт. Чаще всего с этим нас просит помочь малый бизнес. С нашей стороны есть вопросы к уровню заработной платы в развивающихся компаниях. Сегодня эти моменты обсудили. Диалог был конструктивный и, я уверен, продуктивный", – цитирует пресс-служба губернатора. Также глава области рассказал, как решается кадровый вопрос, с которым есть сложности и у малого, и у крупного бизнеса. "Здесь сложности и у крупного, и у малого бизнеса. Чтобы готовить востребованных специалистов, мы сделали систему обучения гибкой: нужны сварщики – подготовим их побольше, швеи – увеличим набор по этой специальности и так далее. Будет запрос – откликнемся, но и от бизнеса мы ждем участия в подготовке кадров", - отметил Артамонов. Губернатор подчеркнул, что многие успешные проекты малого бизнеса в регионе начинаются с оформления социального контракта. По его словам, сейчас рассматривается проект по созданию кооперативов для соцконтрактников. "Если получатели будут заинтересованы, то мы готовы попробовать", – сказал Артамонов. Кроме того, губернатор представил результаты анализа того, какие сферы наиболее перспективны для развития бизнеса в муниципалитетах Липецкой области. В настоящий момент там не хватает курьерской доставки грузов, ветклиник, круглосуточных аптек, технических сервисов, предприятий по переработке сельхозпродукции, пунктов выдачи заказов интернет-магазинов и всего, что связано с туризмом. "Свободных ниш много. Это не только возможности и неплохие перспективы для бизнеса. Это еще и новые рабочие места для наших жителей", – подытожил Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Артамонов обсудил развитие малого бизнеса в Липецкой области на форуме
Губернатор Артамонов обсудил развитие бизнеса в Липецкой области на форуме
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в областном форуме для малого и среднего бизнеса, среди обсуждаемых вопросов - взаимодействие бизнеса и органов власти, социальная ответственность предпринимателей, государственная поддержка, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Кадры. Финансы. Сбыт. Чаще всего с этим нас просит помочь малый бизнес. С нашей стороны есть вопросы к уровню заработной платы в развивающихся компаниях. Сегодня эти моменты обсудили. Диалог был конструктивный и, я уверен, продуктивный", – цитирует пресс-служба губернатора.
Также глава области рассказал, как решается кадровый вопрос, с которым есть сложности и у малого, и у крупного бизнеса.
"Здесь сложности и у крупного, и у малого бизнеса. Чтобы готовить востребованных специалистов, мы сделали систему обучения гибкой: нужны сварщики – подготовим их побольше, швеи – увеличим набор по этой специальности и так далее. Будет запрос – откликнемся, но и от бизнеса мы ждем участия в подготовке кадров", - отметил Артамонов
.
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Губернатор подчеркнул, что многие успешные проекты малого бизнеса в регионе начинаются с оформления социального контракта. По его словам, сейчас рассматривается проект по созданию кооперативов для соцконтрактников.
"Если получатели будут заинтересованы, то мы готовы попробовать", – сказал Артамонов.
Кроме того, губернатор представил результаты анализа того, какие сферы наиболее перспективны для развития бизнеса в муниципалитетах Липецкой области. В настоящий момент там не хватает курьерской доставки грузов, ветклиник, круглосуточных аптек, технических сервисов, предприятий по переработке сельхозпродукции, пунктов выдачи заказов интернет-магазинов и всего, что связано с туризмом.
"Свободных ниш много. Это не только возможности и неплохие перспективы для бизнеса. Это еще и новые рабочие места для наших жителей", – подытожил Артамонов.
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