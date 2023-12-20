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Лукашенко поддержал продление безвиза для граждан Латвии, Литвы и Польши - РИА Новости, 20.12.2023
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15:59 20.12.2023 (обновлено: 16:17 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/bezviz-1916997628.html
Лукашенко поддержал продление безвиза для граждан Латвии, Литвы и Польши
Лукашенко поддержал продление безвиза для граждан Латвии, Литвы и Польши - РИА Новости, 20.12.2023
Лукашенко поддержал продление безвиза для граждан Латвии, Литвы и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал продление на 2024 год безвизового режима въезда в республику для граждан Латвии, Литвы и Польши, сообщил... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:59
2023-12-20T16:17
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал продление на 2024 год безвизового режима въезда в республику для граждан Латвии, Литвы и Польши, сообщил близкий к пресс-служба главы государства Telegram-канал "Пул Первого"."МИД внесено предложение о продлении на 2024 год безвизового режима въезда, действующего с Латвийской Республикой, Литовской Республикой и Республикой Польша. Первый (Лукашенко - ред.) поддержал", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что введение безвизового режима "позволяет демонстрировать открытость Республики Беларусь к восстановлению нормального равноправного взаимодействия с соседними государствами, сохранять связи с белорусским национальным меньшинством, преодолевать информационную блокаду со стороны политических элит соседних стран посредством межличностных коммуникаций".Telegram-канал напоминает, что с 15 апреля 2022 года введен безвизовый порядок въезда в Белоруссию для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, с 1 июля 2022 года – для граждан Польши. В декабре 2022 года безвизовый порядок въезда для указанных граждан продлен на 2023 год."Действие безвизового режима в 2022 – 2023 годы показало устойчивый интерес жителей сопредельных государств к посещению Республики Беларусь, несмотря на препятствия и ограничения со стороны руководства Литвы, Латвии и Польши. В социальных сетях - многочисленные положительные отзывы гостей о ситуации в Республике Беларусь, контрастирующие с негативной пропагандой официальных властей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "для некоторых категорий граждан приграничных регионов Литвы и Латвии, в частности пенсионеров и малоимущих, поездки в Республику Беларусь стали устойчивым источником получения необходимых товаров и медикаментов".По последним данным госпогранкомитета Белоруссии, с начала года около 405 тысяч жителей соседних стран ЕС посетили Белоруссию без виз: 242,24 тысячи граждан Литвы, 93 277 граждан и 28 319 неграждан Латвии, а также 41,09 тысячи граждан Польши. С начала действия безвизового режима в Белоруссию проследовали 789 912 иностранцев: 490 503 гражданина Литвы, 181 411 граждан и 55 198 неграждан Латвии, а также 62 800 граждан Польши.
https://ria.ru/20231020/prestupleniya-1904157584.html
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в мире, латвия, литва, польша
В мире, Латвия, Литва, Польша
Лукашенко поддержал продление безвиза для граждан Латвии, Литвы и Польши

Лукашенко поддержал продление безвиза для граждан Латвии, Литвы и Польши

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал продление на 2024 год безвизового режима въезда в республику для граждан Латвии, Литвы и Польши, сообщил близкий к пресс-служба главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
"МИД внесено предложение о продлении на 2024 год безвизового режима въезда, действующего с Латвийской Республикой, Литовской Республикой и Республикой Польша. Первый (Лукашенко - ред.) поддержал", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что введение безвизового режима "позволяет демонстрировать открытость Республики Беларусь к восстановлению нормального равноправного взаимодействия с соседними государствами, сохранять связи с белорусским национальным меньшинством, преодолевать информационную блокаду со стороны политических элит соседних стран посредством межличностных коммуникаций".
Telegram-канал напоминает, что с 15 апреля 2022 года введен безвизовый порядок въезда в Белоруссию для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, с 1 июля 2022 года – для граждан Польши. В декабре 2022 года безвизовый порядок въезда для указанных граждан продлен на 2023 год.
"Действие безвизового режима в 2022 – 2023 годы показало устойчивый интерес жителей сопредельных государств к посещению Республики Беларусь, несмотря на препятствия и ограничения со стороны руководства Литвы, Латвии и Польши. В социальных сетях - многочисленные положительные отзывы гостей о ситуации в Республике Беларусь, контрастирующие с негативной пропагандой официальных властей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "для некоторых категорий граждан приграничных регионов Литвы и Латвии, в частности пенсионеров и малоимущих, поездки в Республику Беларусь стали устойчивым источником получения необходимых товаров и медикаментов".
По последним данным госпогранкомитета Белоруссии, с начала года около 405 тысяч жителей соседних стран ЕС посетили Белоруссию без виз: 242,24 тысячи граждан Литвы, 93 277 граждан и 28 319 неграждан Латвии, а также 41,09 тысячи граждан Польши. С начала действия безвизового режима в Белоруссию проследовали 789 912 иностранцев: 490 503 гражданина Литвы, 181 411 граждан и 55 198 неграждан Латвии, а также 62 800 граждан Польши.
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