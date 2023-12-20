https://ria.ru/20231220/bezopasnost-1916837722.html

У органов безопасности есть все возможности для защиты России, уверен Путин

У органов безопасности есть все возможности для защиты России, уверен Путин - РИА Новости, 20.12.2023

У органов безопасности есть все возможности для защиты России, уверен Путин

Органы безопасности России обладают всеми возможностями, чтобы защитить страну и ее граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T00:27

2023-12-20T00:27

2023-12-20T00:28

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Органы безопасности России обладают всеми возможностями, чтобы защитить страну и ее граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. "У органов безопасности нет простых задач. Но вы обладаете всем необходимым потенциалом, всеми возможностями, чтобы защитить безопасность государства, общества, наших граждан. И уверен, будете и впредь работать с высокой отдачей, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции, а значит - добиваться новых успехов, достойно, с честью служить России, нашему великому народу", - сказал глава государства в обращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ.

https://ria.ru/20231220/spetssluzhby-1916836866.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия