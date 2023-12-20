https://ria.ru/20231220/bezopasnost-1916837722.html
У органов безопасности есть все возможности для защиты России, уверен Путин
У органов безопасности есть все возможности для защиты России, уверен Путин - РИА Новости, 20.12.2023
У органов безопасности есть все возможности для защиты России, уверен Путин
Органы безопасности России обладают всеми возможностями, чтобы защитить страну и ее граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T00:27
2023-12-20T00:27
2023-12-20T00:28
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Органы безопасности России обладают всеми возможностями, чтобы защитить страну и ее граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. "У органов безопасности нет простых задач. Но вы обладаете всем необходимым потенциалом, всеми возможностями, чтобы защитить безопасность государства, общества, наших граждан. И уверен, будете и впредь работать с высокой отдачей, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции, а значит - добиваться новых успехов, достойно, с честью служить России, нашему великому народу", - сказал глава государства в обращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ.
https://ria.ru/20231220/spetssluzhby-1916836866.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
У органов безопасности есть все возможности для защиты России, уверен Путин
Путин: органы безопасности имеют все возможности для защиты России и граждан
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Органы безопасности России обладают всеми возможностями, чтобы защитить страну и ее граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У органов безопасности нет простых задач. Но вы обладаете всем необходимым потенциалом, всеми возможностями, чтобы защитить безопасность государства, общества, наших граждан. И уверен, будете и впредь работать с высокой отдачей, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции, а значит - добиваться новых успехов, достойно, с честью служить России, нашему великому народу", - сказал глава государства в обращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ.
Путин отметил эффективную работу российских спецслужб