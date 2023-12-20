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У органов безопасности есть все возможности для защиты России, уверен Путин - РИА Новости, 20.12.2023
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00:27 20.12.2023 (обновлено: 00:28 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/bezopasnost-1916837722.html
У органов безопасности есть все возможности для защиты России, уверен Путин
У органов безопасности есть все возможности для защиты России, уверен Путин - РИА Новости, 20.12.2023
У органов безопасности есть все возможности для защиты России, уверен Путин
Органы безопасности России обладают всеми возможностями, чтобы защитить страну и ее граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T00:27
2023-12-20T00:28
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Органы безопасности России обладают всеми возможностями, чтобы защитить страну и ее граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. "У органов безопасности нет простых задач. Но вы обладаете всем необходимым потенциалом, всеми возможностями, чтобы защитить безопасность государства, общества, наших граждан. И уверен, будете и впредь работать с высокой отдачей, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции, а значит - добиваться новых успехов, достойно, с честью служить России, нашему великому народу", - сказал глава государства в обращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
У органов безопасности есть все возможности для защиты России, уверен Путин

Путин: органы безопасности имеют все возможности для защиты России и граждан

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Органы безопасности России обладают всеми возможностями, чтобы защитить страну и ее граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У органов безопасности нет простых задач. Но вы обладаете всем необходимым потенциалом, всеми возможностями, чтобы защитить безопасность государства, общества, наших граждан. И уверен, будете и впредь работать с высокой отдачей, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции, а значит - добиваться новых успехов, достойно, с честью служить России, нашему великому народу", - сказал глава государства в обращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Путин отметил эффективную работу российских спецслужб
00:13
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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