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Депутат предложил ограничить использование бенгальских огней - РИА Новости, 20.12.2023
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03:45 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/bengalskie_ogni-1916847503.html
Депутат предложил ограничить использование бенгальских огней
Депутат предложил ограничить использование бенгальских огней - РИА Новости, 20.12.2023
Депутат предложил ограничить использование бенгальских огней
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил ограничить использование бенгальских огней и запретить их продажу детям. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T03:45
2023-12-20T03:45
сергей гаврилов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил ограничить использование бенгальских огней и запретить их продажу детям. "Опасность бенгальских огней не ограничивается возможностью ожога или пожара. Вред наносят продукты горения. Они попадают в органы. За один раз острого отравления от этих токсичных веществ человек может и не получить, но тяжелые металлы, имеют свойство накапливаться в организме… Лучше не продавать пиротехнические изделия детям и всё-таки запретить использовать изделия, содержащие пиротехнические горючие легковоспламеняющиеся компоненты дома, на лоджии и вблизи жилых домов", - сказал он РИА Новости. Гаврилов отметил, что конечно без этих искрящихся огней сложно представить главный праздник года, но в составе пиротехнической смеси бенгальских огней, а также петард и других "достижений пиротехнической науки" содержится целый коктейль токсичных веществ, которые неблагоприятно влияют не только на органы дыхания, но и на весь организм. "Поэтому все рабочие на производстве бенгальских огней надевают специальные маски, а само помещение усиленно вентилируется", - добавил депутат. По словам парламентария, если зажигать бенгальские огни за праздничным столом, то продукты неполного сгорания от бенгальских огней будут сыпаться на салаты, на торт, на стол. "Ничего хорошего нет, если эти твердые частички человек будет принимать в организм. Многие металлы очень медленно выводятся из организма...", - подчеркнул Гаврилов. Он также отметил, что человек не замечает и не чувствует, как бенгальские огни и петарды приводят к образованию высокотоксичных газов, содержащих в себе загрязняющие вещества, которые отравляют воздух, воду и почву, делая их токсичными для птиц, зверей и человека. "Раньше в советское время не было никаких петард, бенгальские огни на открытках и календарях в основном изображали, их иногда зажигали на улице, когда водили хоровод вокруг ёлки. В квартире максимум хлопушки с конфетти хлопали", - рассказал депутат.
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РИА Новости
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сергей гаврилов
Сергей Гаврилов
Депутат предложил ограничить использование бенгальских огней

Депутат КПРФ Гаврилов предложил ограничить использование бенгальских огней

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Во время празднования Нового года в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил ограничить использование бенгальских огней и запретить их продажу детям.
«
"Опасность бенгальских огней не ограничивается возможностью ожога или пожара. Вред наносят продукты горения. Они попадают в органы. За один раз острого отравления от этих токсичных веществ человек может и не получить, но тяжелые металлы, имеют свойство накапливаться в организме… Лучше не продавать пиротехнические изделия детям и всё-таки запретить использовать изделия, содержащие пиротехнические горючие легковоспламеняющиеся компоненты дома, на лоджии и вблизи жилых домов", - сказал он РИА Новости.
Гаврилов отметил, что конечно без этих искрящихся огней сложно представить главный праздник года, но в составе пиротехнической смеси бенгальских огней, а также петард и других "достижений пиротехнической науки" содержится целый коктейль токсичных веществ, которые неблагоприятно влияют не только на органы дыхания, но и на весь организм.
"Поэтому все рабочие на производстве бенгальских огней надевают специальные маски, а само помещение усиленно вентилируется", - добавил депутат.
По словам парламентария, если зажигать бенгальские огни за праздничным столом, то продукты неполного сгорания от бенгальских огней будут сыпаться на салаты, на торт, на стол.
"Ничего хорошего нет, если эти твердые частички человек будет принимать в организм. Многие металлы очень медленно выводятся из организма...", - подчеркнул Гаврилов.
Он также отметил, что человек не замечает и не чувствует, как бенгальские огни и петарды приводят к образованию высокотоксичных газов, содержащих в себе загрязняющие вещества, которые отравляют воздух, воду и почву, делая их токсичными для птиц, зверей и человека.
"Раньше в советское время не было никаких петард, бенгальские огни на открытках и календарях в основном изображали, их иногда зажигали на улице, когда водили хоровод вокруг ёлки. В квартире максимум хлопушки с конфетти хлопали", - рассказал депутат.
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Вчера, 16:55
 
Сергей Гаврилов
 
 
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