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В Совбезе Белоруссии отметили увеличение числа и масштаба учений НАТО - РИА Новости, 20.12.2023
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03:24 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/belorussiya-1916846820.html
В Совбезе Белоруссии отметили увеличение числа и масштаба учений НАТО
В Совбезе Белоруссии отметили увеличение числа и масштаба учений НАТО - РИА Новости, 20.12.2023
В Совбезе Белоруссии отметили увеличение числа и масштаба учений НАТО
Военные учения НАТО за последние два года увеличились более, чем в три раза, количество их участников более, чем в пять раз, сообщил государственный секретарь... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T03:24
2023-12-20T03:24
александр вольфович
нато
россия
украина
белоруссия
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Военные учения НАТО за последние два года увеличились более, чем в три раза, количество их участников более, чем в пять раз, сообщил государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович. "В настоящее время численность развернутых на ротационной основе контингентов передового присутствия НАТО в Восточной Европе составляет более 32 тысяч человек, в том числе в Польше и странах Балтии – 20 тысяч. Неуклонно растут и масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки Североатлантического союза. Только за последние два года в упомянутых мной странах ежегодное количество учений вооруженных сил НАТО увеличилось более чем в три раза (с 20 до 75), а состав их участников возрос более чем в пять раз (с 34 тысяч до 180 тысяч человек)", - заявил Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона". Он подчеркнул, что сегодняшнюю ситуацию в Восточно-Европейском регионе можно оценить, как крупнейший военно-политический кризис со времен Второй мировой войны, в котором Украина стала разменной монетой непомерных амбиций США и их союзников. "Главным направлением скоординированных действий НАТО как в военной, так и в политико-дипломатической сферах по-прежнему является сдерживание России, а в более долгосрочной перспективе – Китая и их союзников", - сказал Вольфович. Это, по его словам, подтверждается результатами прошедшего минувшим летом в Вильнюсе саммита альянса, в ходе которого были утверждены новые планы применения группировок войск НАТО на восточном направлении, а также увеличена численность контингента сил реагирования высокой готовности с 40 до 300 тысяч человек. Объявлено о планах развертывания на постоянной основе к 2026 году одной механизированной бригады бундесвера в Литве и одной многонациональной бригады на основе подразделений вооруженных сил Канады – в Латвии. Каждое из этих соединений будет насчитывать около 4 тысяч военнослужащих. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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александр вольфович, нато, россия, украина, белоруссия, сергей лавров, владимир путин
Александр Вольфович, НАТО, Россия, Украина, Белоруссия, Сергей Лавров, Владимир Путин
В Совбезе Белоруссии отметили увеличение числа и масштаба учений НАТО

СБ Белоруссии: количество военных учений НАТО увеличились за два года в три раза

© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия
Норвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Норвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Военные учения НАТО за последние два года увеличились более, чем в три раза, количество их участников более, чем в пять раз, сообщил государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
«
"В настоящее время численность развернутых на ротационной основе контингентов передового присутствия НАТО в Восточной Европе составляет более 32 тысяч человек, в том числе в Польше и странах Балтии – 20 тысяч. Неуклонно растут и масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки Североатлантического союза. Только за последние два года в упомянутых мной странах ежегодное количество учений вооруженных сил НАТО увеличилось более чем в три раза (с 20 до 75), а состав их участников возрос более чем в пять раз (с 34 тысяч до 180 тысяч человек)", - заявил Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона".
Он подчеркнул, что сегодняшнюю ситуацию в Восточно-Европейском регионе можно оценить, как крупнейший военно-политический кризис со времен Второй мировой войны, в котором Украина стала разменной монетой непомерных амбиций США и их союзников.
"Главным направлением скоординированных действий НАТО как в военной, так и в политико-дипломатической сферах по-прежнему является сдерживание России, а в более долгосрочной перспективе – Китая и их союзников", - сказал Вольфович.
Это, по его словам, подтверждается результатами прошедшего минувшим летом в Вильнюсе саммита альянса, в ходе которого были утверждены новые планы применения группировок войск НАТО на восточном направлении, а также увеличена численность контингента сил реагирования высокой готовности с 40 до 300 тысяч человек. Объявлено о планах развертывания на постоянной основе к 2026 году одной механизированной бригады бундесвера в Литве и одной многонациональной бригады на основе подразделений вооруженных сил Канады – в Латвии. Каждое из этих соединений будет насчитывать около 4 тысяч военнослужащих.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
России не нужны страны НАТО, заявил Путин
Вчера, 15:01
 
Александр ВольфовичНАТОРоссияУкраинаБелоруссияСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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