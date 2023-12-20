https://ria.ru/20231220/bazary-1916862009.html

В Москве открываются елочные базары

В Москве открываются елочные базары - РИА Новости, 20.12.2023

В Москве открываются елочные базары

Елочные базары открываются в Москве, они будут работать до 31 декабря, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T08:07

2023-12-20T08:07

2023-12-20T08:07

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838885375_0:66:3072:1793_1920x0_80_0_0_6e8b701a1575c6e749a829cda64b40d6.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Елочные базары открываются в Москве, они будут работать до 31 декабря, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В столице открываются елочные базары. Они будут работать до 31 декабря. В ассортименте представлены ели из Пермского края, Кировской области, Республики Башкирии, а также пихты из Дании и Бельгии. Кроме традиционного новогоднего дерева, горожане смогут приобрести сосну и лапник", - говорится в сообщении. Отмечается, что предпринимателям следует размещать продукцию свободно, чтобы покупатели могли осмотреть ее и выбрать подходящую. В пресс-службе департамента торговли и услуг отметили, что средняя цена отечественной ели составит 1,4 тысячи - 1,6 тысячи рублей за метр (в 2022 году цена варьировалась от 1 тысячи до 1,3 тысячи), сосны отечественной - 1,8-2 тысячи рублей за метр, импортной пихты из Дании - от 6 тысяч рублей за метр. Уточняется, что в период с 20 по 31 декабря будет работать 245 елочных базаров, из них на основании договоров с городом - 106, при стационарных магазинах - 139.

https://ria.ru/20231218/moskva-1916433176.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество