https://ria.ru/20231220/bazary-1916862009.html
В Москве открываются елочные базары
В Москве открываются елочные базары - РИА Новости, 20.12.2023
В Москве открываются елочные базары
Елочные базары открываются в Москве, они будут работать до 31 декабря, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T08:07
2023-12-20T08:07
2023-12-20T08:07
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Елочные базары открываются в Москве, они будут работать до 31 декабря, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В столице открываются елочные базары. Они будут работать до 31 декабря. В ассортименте представлены ели из Пермского края, Кировской области, Республики Башкирии, а также пихты из Дании и Бельгии. Кроме традиционного новогоднего дерева, горожане смогут приобрести сосну и лапник", - говорится в сообщении. Отмечается, что предпринимателям следует размещать продукцию свободно, чтобы покупатели могли осмотреть ее и выбрать подходящую. В пресс-службе департамента торговли и услуг отметили, что средняя цена отечественной ели составит 1,4 тысячи - 1,6 тысячи рублей за метр (в 2022 году цена варьировалась от 1 тысячи до 1,3 тысячи), сосны отечественной - 1,8-2 тысячи рублей за метр, импортной пихты из Дании - от 6 тысяч рублей за метр. Уточняется, что в период с 20 по 31 декабря будет работать 245 елочных базаров, из них на основании договоров с городом - 106, при стационарных магазинах - 139.
https://ria.ru/20231218/moskva-1916433176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
В Москве открываются елочные базары
В Москве открываются елочные базары, они проработают до 31 декабря
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Елочные базары открываются в Москве, они будут работать до 31 декабря, сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
"В столице открываются елочные базары. Они будут работать до 31 декабря. В ассортименте представлены ели из Пермского края
, Кировской области
, Республики Башкирии, а также пихты из Дании
и Бельгии
. Кроме традиционного новогоднего дерева, горожане смогут приобрести сосну и лапник", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предпринимателям следует размещать продукцию свободно, чтобы покупатели могли осмотреть ее и выбрать подходящую.
В пресс-службе департамента торговли и услуг отметили, что средняя цена отечественной ели составит 1,4 тысячи - 1,6 тысячи рублей за метр (в 2022 году цена варьировалась от 1 тысячи до 1,3 тысячи), сосны отечественной - 1,8-2 тысячи рублей за метр, импортной пихты из Дании - от 6 тысяч рублей за метр.
Уточняется, что в период с 20 по 31 декабря будет работать 245 елочных базаров, из них на основании договоров с городом - 106, при стационарных магазинах - 139.
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