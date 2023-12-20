https://ria.ru/20231220/avtobus-1916918681.html

В Смоленской области водитель автобуса высадил женщину с детьми в лесу

В Смоленской области водитель автобуса высадил женщину с детьми в лесу - РИА Новости, 20.12.2023

В Смоленской области водитель автобуса высадил женщину с детьми в лесу

Водителя автобуса в Смоленской области отстранили от работы после видео с высаженными в лесу пассажирами, среди которых были трое детей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:45

2023-12-20T12:45

2023-12-20T12:50

смоленская область

дорогобужский район

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РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Водителя автобуса в Смоленской области отстранили от работы после видео с высаженными в лесу пассажирами, среди которых были трое детей, сообщили РИА Новости в администрации Дорогобужского района. Видео накануне появилось в группе "Подслушано Смоленск" социальной сети "ВКонтакте". В тексте утверждается, что водитель автобуса индивидуального предпринимателя высадил в лесу мать с несовершеннолетними детьми, ссылаясь на нечищеную дорогу. До ближайших деревень 5 и 7 километров, сообщается в посте. На видео женщина за кадром говорит, что дорога почищена, демонстрируя это на камеру. На улице, согласно видео, темно. "Нас выкинули с тремя детьми на улицу просто", - констатирует она. "Со своей стороны мы перевозчику письмо написали. Со слов перевозчика, водитель отстранен от работы вообще", - сообщили в администрации района. Собеседник агентства добавил, что власти отслеживают сообщения о подобных случаях и реагируют на них "моментально".

https://ria.ru/20231212/moroz-1915254962.html

смоленская область

дорогобужский район

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смоленская область, дорогобужский район