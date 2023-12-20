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Артиллерия уничтожила на Купянском направлении командные пункты ВСУ - РИА Новости, 20.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 20.12.2023 (обновлено: 06:15 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/artilleriya-1916851602.html
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении командные пункты ВСУ
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении командные пункты ВСУ - РИА Новости, 20.12.2023
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении командные пункты ВСУ
Расчеты гаубиц Д-30 группировки российских войск "Запад" уничтожили командные пункты и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T05:13
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специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 дек – РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 группировки российских войск "Запад" уничтожили командные пункты и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные командные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве отметили, что артиллеристы назвали свою гаубицу "Наташа" в честь супруги командира. По словам расчета, она всегда бьет без промаха, точно в цель. "У нас в артиллерии каждый расчет, каждая батарея, каждый дивизион как семья. После получения новых координат противника мы молниеносно приступаем к выполнению боевых задач", - сказал заместитель командира взвода с позывным "Медведь".
https://ria.ru/20231206/artilleriya-1914018579.html
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Уничтожение командного пункта и пехоты ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы ЗВО гаубицей, которую назвали "Наташа" в честь жены командира, уничтожили командные пункты и пехоту ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. И "Наташа", по словам расчета, всегда бьет точно в цель.
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россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении командные пункты ВСУ

Артиллерия ЗВО уничтожила на Купянском направлении командные пункты и пехоту ВСУ

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ЛУГАНСК, 20 дек – РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 группировки российских войск "Запад" уничтожили командные пункты и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные командные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что артиллеристы назвали свою гаубицу "Наташа" в честь супруги командира. По словам расчета, она всегда бьет без промаха, точно в цель.
"У нас в артиллерии каждый расчет, каждая батарея, каждый дивизион как семья. После получения новых координат противника мы молниеносно приступаем к выполнению боевых задач", - сказал заместитель командира взвода с позывным "Медведь".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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