https://ria.ru/20231220/artilleriya-1916851602.html

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении командные пункты ВСУ

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении командные пункты ВСУ - РИА Новости, 20.12.2023

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении командные пункты ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30 группировки российских войск "Запад" уничтожили командные пункты и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T05:13

2023-12-20T05:13

2023-12-20T06:15

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ЛУГАНСК, 20 дек – РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 группировки российских войск "Запад" уничтожили командные пункты и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные командные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве отметили, что артиллеристы назвали свою гаубицу "Наташа" в честь супруги командира. По словам расчета, она всегда бьет без промаха, точно в цель. "У нас в артиллерии каждый расчет, каждая батарея, каждый дивизион как семья. После получения новых координат противника мы молниеносно приступаем к выполнению боевых задач", - сказал заместитель командира взвода с позывным "Медведь".

https://ria.ru/20231206/artilleriya-1914018579.html

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Уничтожение командного пункта и пехоты ВСУ на Купянском направлении Артиллеристы ЗВО гаубицей, которую назвали "Наташа" в честь жены командира, уничтожили командные пункты и пехоту ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. И "Наташа", по словам расчета, всегда бьет точно в цель. 2023-12-20T05:13 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, безопасность, вооруженные силы украины