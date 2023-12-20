https://ria.ru/20231220/artilleristy-1916849357.html
Артиллеристам в зоне СВО доставили 1,5 тысячи детских писем и рисунков
Артиллеристам в зоне СВО доставили 1,5 тысячи детских писем и рисунков - РИА Новости, 20.12.2023
Артиллеристам в зоне СВО доставили 1,5 тысячи детских писем и рисунков
Военнослужащим артиллерийских подразделений общевойсковой армии группировки войск "Запад" на купянском направлении доставили на передовую 1,5 тысячи детских... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T04:26
2023-12-20T04:26
2023-12-20T04:26
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ЛУГАНСК, 20 дек – РИА Новости. Военнослужащим артиллерийских подразделений общевойсковой армии группировки войск "Запад" на купянском направлении доставили на передовую 1,5 тысячи детских писем и рисунков, сообщили журналистам в Минобороны России. "В течение недели военнослужащим артиллерийских подразделений общевойсковой армии группировки войск "Запад", выполняющим боевые задачи на купянском направлении в зоне СВО, было доставлено на передовые позиции около 1,5 тысяч писем и рисунков от близких родственников военнослужащих и поддерживающих их детей из различных регионов Российской Федерации", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи группировки войск "Запад" непрерывно продолжают доставлять почтовые отправления для военных, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Их доставляют в пункты временной дислокации. "Некоторые дети пишут такие слова, от которых просто слезы на глазах наворачиваются, потому что у самих дети, внуки. Я вот дедушкой стал недавно. Поэтому мы здесь и находимся, чтобы нашим детям, нашим внукам не пришлось идти по нашему сложному пути, пусть идут только по нашему хорошему пути в мирной жизни", - рассказал заместитель командира взвода, командир орудия Д-30 с позывным "Медведь".
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безопасность, россия
Артиллеристам в зоне СВО доставили 1,5 тысячи детских писем и рисунков
Артиллеристам ЗВО доставили на передовую 1,5 тысячи детских писем и рисунков
ЛУГАНСК, 20 дек – РИА Новости. Военнослужащим артиллерийских подразделений общевойсковой армии группировки войск "Запад" на купянском направлении доставили на передовую 1,5 тысячи детских писем и рисунков, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В течение недели военнослужащим артиллерийских подразделений общевойсковой армии группировки войск "Запад", выполняющим боевые задачи на купянском направлении в зоне СВО, было доставлено на передовые позиции около 1,5 тысяч писем и рисунков от близких родственников военнослужащих и поддерживающих их детей из различных регионов Российской Федерации", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи группировки войск "Запад" непрерывно продолжают доставлять почтовые отправления для военных, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Их доставляют в пункты временной дислокации.
"Некоторые дети пишут такие слова, от которых просто слезы на глазах наворачиваются, потому что у самих дети, внуки. Я вот дедушкой стал недавно. Поэтому мы здесь и находимся, чтобы нашим детям, нашим внукам не пришлось идти по нашему сложному пути, пусть идут только по нашему хорошему пути в мирной жизни", - рассказал заместитель командира взвода, командир орудия Д-30 с позывным "Медведь".
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