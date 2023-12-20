https://ria.ru/20231220/antiterroristicheskaya_rabota-1916837852.html
Путин призвал усилить антитеррористическую работу по всем направлениям
Путин призвал усилить антитеррористическую работу по всем направлениям - РИА Новости, 20.12.2023
Путин призвал усилить антитеррористическую работу по всем направлениям
Спецслужбы РФ должны усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, использовать широкий комплекс технических и оперативных возможностей, активно... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T00:32
2023-12-20T00:32
2023-12-20T00:32
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Спецслужбы РФ должны усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, использовать широкий комплекс технических и оперативных возможностей, активно взаимодействовать с Минобороны и другими ведомствами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подчеркну, необходимо усиливать антитеррористическую работу по всем направлениям, использовать широкий комплекс технических и оперативных возможностей наших спецслужб, активно взаимодействовать с министерством обороны и другими ведомствами", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал усилить антитеррористическую работу по всем направлениям
Путин: спецслужбам надо усилить антитеррористическую работу по всем направлениям
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Спецслужбы РФ должны усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, использовать широкий комплекс технических и оперативных возможностей, активно взаимодействовать с Минобороны и другими ведомствами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, необходимо усиливать антитеррористическую работу по всем направлениям, использовать широкий комплекс технических и оперативных возможностей наших спецслужб, активно взаимодействовать с министерством обороны и другими ведомствами", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ.
Путин отметил эффективную работу российских спецслужб