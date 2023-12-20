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США и Венесуэла договорились об освобождении шести задержанных американцев
США и Венесуэла договорились об освобождении шести задержанных американцев - РИА Новости, 20.12.2023
США и Венесуэла договорились об освобождении шести задержанных американцев
США и Венесуэла достигли договоренности об освобождении шести задержанных местными властями американских граждан, заявил в среду журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:22
2023-12-20T22:22
2023-12-20T22:22
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. США и Венесуэла достигли договоренности об освобождении шести задержанных местными властями американских граждан, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель администрации США. "Мы достигли соглашения об освобождении шести американцев, незаконно задержанных в Венесуэле. Это означает, что все американские граждане, которые были незаконно задержаны, а также другие американцы вскоре будут освобождены", - сообщил чиновник в ходе спецбрифинга. По его словам, эта сделка стала результатом многомесячных переговоров и консультаций, в которые США были вовлечены на самом высоком уровне, включая лично президента Джо Байдена. Договоренность также подразумевает экстрадицию в США беглого малайзийского бизнесмена Леонарда Фрэнсиса Гленна по прозвищу "Толстый Леонард", одного из главных участников масштабного коррупционного скандала в американских военно-морских силах. "В рамках согласованной сделки из Венесуэлы будет экстрадирован Леонард Фрэнсис, также известный как "Толстый Леонард". Его возвращение в США гарантирует, что он будет привлечен к ответственности как за свои преступления, так и за попытки скрыться от правосудия", - отметил чиновник.
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в мире, сша, венесуэла, джо байден
В мире, США, Венесуэла, Джо Байден
США и Венесуэла договорились об освобождении шести задержанных американцев
США и Венесуэла договорились об освобождении 6 незаконно задержанных американцев