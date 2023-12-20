https://ria.ru/20231220/aktivy-1916918439.html

Россия не изымает активы иностранных инвесторов, заявил Песков

Россия не изымает активы иностранных инвесторов, заявил Песков - РИА Новости, 20.12.2023

Россия не изымает активы иностранных инвесторов, заявил Песков

Россия не изымает активы иностранных инвесторов, те, кто уходит с рынка, продают их или передают, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:45

2023-12-20T12:45

2023-12-20T12:59

экономика

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия не изымает активы иностранных инвесторов, те, кто уходит с рынка, продают их или передают, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, Россия не начала процесс изъятия, никакого изъятия нет. Те, кто уходит с рынка, они активы продают или передают, это все зависит от переговоров. Но никакого процесса изъятия не было и нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, начала ли РФ процесс изъятия активов инвесторов из недружественных стран и почему было такое решение принято.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству создать российские общества, к которым перейдут права "Севернефтегазпрома", оператора Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения, и "Газпром ЮРГМ Трейдинг". Акционерами ОАО "Севернефтегазпром" являются "Газпром" (доля экономического участия - 40%), дочерние структуры BASF AG (Wintershall Holding GmbH - 35%) и OMV AG (OMV Exploration & Production GmbH - 25%).В конце прошлого года указ президента ограничил "Газпрому" покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством.

https://ria.ru/20231214/aktivy-1915665129.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия