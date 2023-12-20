Рейтинг@Mail.ru
США предлагают способы передачи Киеву российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 20.12.2023 (обновлено: 12:34 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/aktivy-1916865831.html
США предлагают способы передачи Киеву российских активов, пишут СМИ
США предлагают способы передачи Киеву российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 20.12.2023
США предлагают способы передачи Киеву российских активов, пишут СМИ
Американские чиновники предлагают странам G7 рассмотреть вариант с передачей Киеву заблокированных активов РФ траншами через Всемирный банк или Европейский банк РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T08:56
2023-12-20T12:34
в мире
сша
g7
всемирный банк
европейский банк реконструкции и развития
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867588523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18bb94f4b3c3780a8d94f0628d60bca9.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американские чиновники предлагают странам G7 рассмотреть вариант с передачей Киеву заблокированных активов РФ траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), пишет газета Financial Times.Сообщается, что Вашингтон публично не поддерживал конфискацию замороженных активов, но обосновал это в частном порядке. Как пишет газета со ссылкой на составленный американской стороной документ, который был представлен на обсуждение среди стран G7, конфискация активов РФ описывалась как якобы "контрмера", разрешенная международным правом.Согласно документу, такой шаг будет считаться законным ответом на действия России, если его осуществят государства, якобы "пострадавшие" и "особо пострадавшие" от действий РФ. К ним могут относится союзники Украины, которые выделяли средства на ее экономику и вооруженные силы во время конфликта, утверждает издание."Чиновники США предложили переводить арестованные активы Украине траншами, например, через Всемирный банк или ЕБРР", - пишет Financial Times.Такая мера рассматривается американскими чиновниками как "аванс" в рамках компенсации от России.Европейский центральный банк ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20231220/film-1916855674.html
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916851731.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867588523_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_2e0275a4725ed29dfcc1feb0ac6fc238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, g7, всемирный банк, европейский банк реконструкции и развития, россия, украина
В мире, США, G7, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Россия, Украина
США предлагают способы передачи Киеву российских активов, пишут СМИ

FT: Запад захотел признать себя пострадавшим для передачи активов России Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американские чиновники предлагают странам G7 рассмотреть вариант с передачей Киеву заблокированных активов РФ траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), пишет газета Financial Times.
Сообщается, что Вашингтон публично не поддерживал конфискацию замороженных активов, но обосновал это в частном порядке. Как пишет газета со ссылкой на составленный американской стороной документ, который был представлен на обсуждение среди стран G7, конфискация активов РФ описывалась как якобы "контрмера", разрешенная международным правом.
Согласно документу, такой шаг будет считаться законным ответом на действия России, если его осуществят государства, якобы "пострадавшие" и "особо пострадавшие" от действий РФ. К ним могут относится союзники Украины, которые выделяли средства на ее экономику и вооруженные силы во время конфликта, утверждает издание.
"Чиновники США предложили переводить арестованные активы Украине траншами, например, через Всемирный банк или ЕБРР", - пишет Financial Times.
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Делегации России на форуме ОБСЕ не дали показать фильм о кризисе на Украине
06:33
Такая мера рассматривается американскими чиновниками как "аванс" в рамках компенсации от России.
Европейский центральный банк ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
СМИ: США "отшили" Украину в ООН
05:19
 
В миреСШАG7Всемирный банкЕвропейский банк реконструкции и развитияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала