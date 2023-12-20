https://ria.ru/20231220/aktivy-1916865831.html

США предлагают способы передачи Киеву российских активов, пишут СМИ

США предлагают способы передачи Киеву российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 20.12.2023

США предлагают способы передачи Киеву российских активов, пишут СМИ

Американские чиновники предлагают странам G7 рассмотреть вариант с передачей Киеву заблокированных активов РФ траншами через Всемирный банк или Европейский банк РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T08:56

2023-12-20T08:56

2023-12-20T12:34

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американские чиновники предлагают странам G7 рассмотреть вариант с передачей Киеву заблокированных активов РФ траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), пишет газета Financial Times.Сообщается, что Вашингтон публично не поддерживал конфискацию замороженных активов, но обосновал это в частном порядке. Как пишет газета со ссылкой на составленный американской стороной документ, который был представлен на обсуждение среди стран G7, конфискация активов РФ описывалась как якобы "контрмера", разрешенная международным правом.Согласно документу, такой шаг будет считаться законным ответом на действия России, если его осуществят государства, якобы "пострадавшие" и "особо пострадавшие" от действий РФ. К ним могут относится союзники Украины, которые выделяли средства на ее экономику и вооруженные силы во время конфликта, утверждает издание."Чиновники США предложили переводить арестованные активы Украине траншами, например, через Всемирный банк или ЕБРР", - пишет Financial Times.Такая мера рассматривается американскими чиновниками как "аванс" в рамках компенсации от России.Европейский центральный банк ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20231220/film-1916855674.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, g7, всемирный банк, европейский банк реконструкции и развития, россия, украина