https://ria.ru/20231220/agitatsiya-1916959713.html
ЦИК рассказал о площадках для агитации на президентских выборах
ЦИК рассказал о площадках для агитации на президентских выборах - РИА Новости, 20.12.2023
ЦИК рассказал о площадках для агитации на президентских выборах
Бесплатные площадки для агитации зарегистрированным кандидатам в президенты предоставят 5 ТВ-каналов, 3 радиоканала и 13 печатных СМИ, соответствующее... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:34
2023-12-20T14:34
2023-12-20T14:34
цик рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914570350_490:78:3072:1530_1920x0_80_0_0_014c6c95ad7083cb5d5c6e696efab192.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Бесплатные площадки для агитации зарегистрированным кандидатам в президенты предоставят 5 ТВ-каналов, 3 радиоканала и 13 печатных СМИ, соответствующее постановление принято Центральной избирательной комиссией. "ЦИК России должна опубликовать перечень общероссийских государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий. Этот перечень формируется и представляется ЦИК Роскомнадзором, и 15 декабря данный перечень к нам официально поступил из этого государственного органа", - сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина. По ее данным, в перечень включены 16 телеканалов, из них будут обязаны предоставлять бесплатное эфирное время пять – "Россия-1" и "Россия-24", Первый канал, "ТВ-центр" и Общественное телевидение России (ОТР); 8 радиоканалов, среди которых 3 радиоканала будут обязаны предоставить бесплатный эфир - радио "Россия", "Маяк", "Вести FM", а также 17 печатных изданий, из них 13 должны предоставить свою площадку. Постановление было принято единогласно. Выборы президента пройдут 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231220/golosovanie-1916922787.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914570350_478:51:3072:1996_1920x0_80_0_0_0d642074c0aad36cc46fcc589a47e083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
ЦИК РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
ЦИК рассказал о площадках для агитации на президентских выборах
ЦИК: бесплатную агитацию дадут 5 ТВ-каналов, 3 радиоканала и 13 печатных СМИ
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Бесплатные площадки для агитации зарегистрированным кандидатам в президенты предоставят 5 ТВ-каналов, 3 радиоканала и 13 печатных СМИ, соответствующее постановление принято Центральной избирательной комиссией.
"ЦИК России
должна опубликовать перечень общероссийских государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий. Этот перечень формируется и представляется ЦИК Роскомнадзором
, и 15 декабря данный перечень к нам официально поступил из этого государственного органа", - сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина
.
По ее данным, в перечень включены 16 телеканалов, из них будут обязаны предоставлять бесплатное эфирное время пять – "Россия-1" и "Россия-24", Первый канал, "ТВ-центр" и Общественное телевидение России (ОТР); 8 радиоканалов, среди которых 3 радиоканала будут обязаны предоставить бесплатный эфир - радио "Россия", "Маяк", "Вести FM", а также 17 печатных изданий, из них 13 должны предоставить свою площадку.
Постановление было принято единогласно.
Выборы президента пройдут 17 марта 2024 года.
Дистанционное голосование на выборах президента пройдет в 29 регионах