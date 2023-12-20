https://ria.ru/20231220/agitatsiya-1916959713.html

ЦИК рассказал о площадках для агитации на президентских выборах

ЦИК рассказал о площадках для агитации на президентских выборах - РИА Новости, 20.12.2023

ЦИК рассказал о площадках для агитации на президентских выборах

Бесплатные площадки для агитации зарегистрированным кандидатам в президенты предоставят 5 ТВ-каналов, 3 радиоканала и 13 печатных СМИ, соответствующее... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:34

2023-12-20T14:34

2023-12-20T14:34

цик рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Бесплатные площадки для агитации зарегистрированным кандидатам в президенты предоставят 5 ТВ-каналов, 3 радиоканала и 13 печатных СМИ, соответствующее постановление принято Центральной избирательной комиссией. "ЦИК России должна опубликовать перечень общероссийских государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий. Этот перечень формируется и представляется ЦИК Роскомнадзором, и 15 декабря данный перечень к нам официально поступил из этого государственного органа", - сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина. По ее данным, в перечень включены 16 телеканалов, из них будут обязаны предоставлять бесплатное эфирное время пять – "Россия-1" и "Россия-24", Первый канал, "ТВ-центр" и Общественное телевидение России (ОТР); 8 радиоканалов, среди которых 3 радиоканала будут обязаны предоставить бесплатный эфир - радио "Россия", "Маяк", "Вести FM", а также 17 печатных изданий, из них 13 должны предоставить свою площадку. Постановление было принято единогласно. Выборы президента пройдут 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231220/golosovanie-1916922787.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия