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ЦИК рассказал о площадках для агитации на президентских выборах - РИА Новости, 20.12.2023
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14:34 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/agitatsiya-1916959713.html
ЦИК рассказал о площадках для агитации на президентских выборах
ЦИК рассказал о площадках для агитации на президентских выборах - РИА Новости, 20.12.2023
ЦИК рассказал о площадках для агитации на президентских выборах
Бесплатные площадки для агитации зарегистрированным кандидатам в президенты предоставят 5 ТВ-каналов, 3 радиоканала и 13 печатных СМИ, соответствующее... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:34
2023-12-20T14:34
цик рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Бесплатные площадки для агитации зарегистрированным кандидатам в президенты предоставят 5 ТВ-каналов, 3 радиоканала и 13 печатных СМИ, соответствующее постановление принято Центральной избирательной комиссией. "ЦИК России должна опубликовать перечень общероссийских государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий. Этот перечень формируется и представляется ЦИК Роскомнадзором, и 15 декабря данный перечень к нам официально поступил из этого государственного органа", - сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина. По ее данным, в перечень включены 16 телеканалов, из них будут обязаны предоставлять бесплатное эфирное время пять – "Россия-1" и "Россия-24", Первый канал, "ТВ-центр" и Общественное телевидение России (ОТР); 8 радиоканалов, среди которых 3 радиоканала будут обязаны предоставить бесплатный эфир - радио "Россия", "Маяк", "Вести FM", а также 17 печатных изданий, из них 13 должны предоставить свою площадку. Постановление было принято единогласно. Выборы президента пройдут 17 марта 2024 года.
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цик рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
ЦИК РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
ЦИК рассказал о площадках для агитации на президентских выборах

ЦИК: бесплатную агитацию дадут 5 ТВ-каналов, 3 радиоканала и 13 печатных СМИ

© РИА Новости / Евгений БиятовЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Заседание ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Бесплатные площадки для агитации зарегистрированным кандидатам в президенты предоставят 5 ТВ-каналов, 3 радиоканала и 13 печатных СМИ, соответствующее постановление принято Центральной избирательной комиссией.
"ЦИК России должна опубликовать перечень общероссийских государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий. Этот перечень формируется и представляется ЦИК Роскомнадзором, и 15 декабря данный перечень к нам официально поступил из этого государственного органа", - сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина.
По ее данным, в перечень включены 16 телеканалов, из них будут обязаны предоставлять бесплатное эфирное время пять – "Россия-1" и "Россия-24", Первый канал, "ТВ-центр" и Общественное телевидение России (ОТР); 8 радиоканалов, среди которых 3 радиоканала будут обязаны предоставить бесплатный эфир - радио "Россия", "Маяк", "Вести FM", а также 17 печатных изданий, из них 13 должны предоставить свою площадку.
Постановление было принято единогласно.
Выборы президента пройдут 17 марта 2024 года.
Во время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ЦИК - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Дистанционное голосование на выборах президента пройдет в 29 регионах
12:57
 
ЦИК РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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