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Эксперт: для комнаты матери и ребенка в аэропортах нужны единые правила - РИА Новости, 20.12.2023
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Туризм
 
12:10 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/aeroporty-1916888586.html
Эксперт: для комнаты матери и ребенка в аэропортах нужны единые правила
Эксперт: для комнаты матери и ребенка в аэропортах нужны единые правила - РИА Новости, 20.12.2023
Эксперт: для комнаты матери и ребенка в аэропортах нужны единые правила
Необходимо выработать единые правила пользования комнатой матери и ребенка в российских аэропортах, сообщил РИА Новости зампредседателя Общественного совета при РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:10
2023-12-20T12:10
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Необходимо выработать единые правила пользования комнатой матери и ребенка в российских аэропортах, сообщил РИА Новости зампредседателя Общественного совета при Минтрансе РФ, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Он пояснил, что в настоящее время нет единых правил для аэропортов в этом вопросе. По его словам, некоторые аэропорты указывают, что после посадки борта у мамы есть только 30 минут на пользование данной комнатой или час, что при позднем выходе из самолета или получении багажа делает эту услугу часто недоступной. При этом есть аэропорты, которые по прилете вовсе не предоставляют возможность мамам с детьми воспользоваться данной комнатой. "Требуется системно решить вопрос с представлением комнаты матери и ребенка в аэропорту прилета. Важно выработать единые правила по данному вопросу, чтобы родители знали, сколько у них есть времени, чтобы воспользоваться данной комнатой", – считает Зотов. Очевидно, продолжил он, что 30 минут после прилета воздушного судна недостаточно. Зотов добавил, что в целом надо решить все вопросы, которые сейчас беспокоят родителей с детьми, а не заниматься данными проблемами только после резонансных историй с публичными людьми. Напомним, ранее широкий резонанс вызвала история с местами в самолете взрослых и детей у семьи комика Ильи Соболева.Накануне Генпрокуратура РФ сообщила, что правила перелетов для пассажиров с детьми изменены по указанию генпрокурора Игоря Краснова. Теперь у пассажиров есть выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок, об этом предупреждают на стойках регистрации.
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Эксперт: для комнаты матери и ребенка в аэропортах нужны единые правила

Эксперт предложил общие правила для комнаты матери и ребенка в аэропортах России

© Фото : пресс-служба аэропорта ДомодедовоКомната матери и ребенка в аэропорту Домодедово
Комната матери и ребенка в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : пресс-служба аэропорта Домодедово
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Необходимо выработать единые правила пользования комнатой матери и ребенка в российских аэропортах, сообщил РИА Новости зампредседателя Общественного совета при Минтрансе РФ, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Он пояснил, что в настоящее время нет единых правил для аэропортов в этом вопросе. По его словам, некоторые аэропорты указывают, что после посадки борта у мамы есть только 30 минут на пользование данной комнатой или час, что при позднем выходе из самолета или получении багажа делает эту услугу часто недоступной. При этом есть аэропорты, которые по прилете вовсе не предоставляют возможность мамам с детьми воспользоваться данной комнатой.
"Требуется системно решить вопрос с представлением комнаты матери и ребенка в аэропорту прилета. Важно выработать единые правила по данному вопросу, чтобы родители знали, сколько у них есть времени, чтобы воспользоваться данной комнатой", – считает Зотов. Очевидно, продолжил он, что 30 минут после прилета воздушного судна недостаточно.
Зотов добавил, что в целом надо решить все вопросы, которые сейчас беспокоят родителей с детьми, а не заниматься данными проблемами только после резонансных историй с публичными людьми. Напомним, ранее широкий резонанс вызвала история с местами в самолете взрослых и детей у семьи комика Ильи Соболева.
Накануне Генпрокуратура РФ сообщила, что правила перелетов для пассажиров с детьми изменены по указанию генпрокурора Игоря Краснова. Теперь у пассажиров есть выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок, об этом предупреждают на стойках регистрации.
Мужчина с грудным ребенком в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В России изменили правила перелета пассажиров с детьми
Вчера, 21:59
 
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