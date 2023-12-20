https://ria.ru/20231220/adg-1917041153.html

В Германии закрыли дело о нападении на главу АдГ

В Германии закрыли дело о нападении на главу АдГ - РИА Новости, 20.12.2023

В Германии закрыли дело о нападении на главу АдГ

Прокуратура города Ингольштадт в отсутствие доказательств закрыла расследование по делу о нападении на сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ)... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:49

2023-12-20T17:49

2023-12-20T17:50

в мире

германия

тино крупалла

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БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Прокуратура города Ингольштадт в отсутствие доказательств закрыла расследование по делу о нападении на сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупаллу, сделанный в ходе инцидента укол в его руку мог быть произведен канцелярской кнопкой, сообщила пресс-служба ведомства на запрос РИА Новости. "Прокуратура Ингольштадта завершила расследование инцидента на предвыборном мероприятии АдГ 4 октября 2023 года на Театральной площади в Ингольштадте и не в пользу депутата Крупаллы прекратила расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений", - говорится в предоставленном ведомством сообщении. По данным прокуратуры, в ходе расследования были проверены видеокадры, снятые присутствовавшими телеканалами. Также были опрошены все свидетели инцидента, в ходе которого депутат почувствовал укол в руку и позднее нашел след от предполагаемой инъекции. "Поскольку ткань под поверхностью кожи оказывает лишь небольшое сопротивление, предметом, предположительно, являлась канцелярская кнопка, широкая головка которой препятствовала более глубокому проникновению", - сообщает ведомство со ссылкой на отчет судмедэкспертов. Конкретных же доказательств, говорящих в пользу инъекции или интоксикации найдено не было, уточнили в прокуратуре. "Также не удалось выявить какого-либо действа, на основании которого можно было бы сделать вывод о том, что имело место "нападение", - добавили в ведомстве. В октябре в Баварии состоялись выборы в ландтаг, в результате которых АдГ потеснила партию "Зелёных" и с небольшим отрывом заняла третье место. После прошедшего в баварском Ингольштадте предвыборного мероприятия пресс-служба АдГ заявила, что Крупалла в ходе инцидента получил укол иглой в правую руку с неизвестным веществом и почувствовал себя плохо. Лидера АдГ госпитализировали, но в его крови так и не удалось обнаружить инородных веществ.

https://ria.ru/20231208/germaniya-1914591006.html

https://ria.ru/20231011/partiya-1901893658.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, тино крупалла