Ужасный поступок украинских властей шокировал журналиста из США

Ужасный поступок украинских властей шокировал журналиста из США

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Военкомы на Украине жестоко вербуют украинцев, которых затем отправляют на фронт без какой-либо подготовки, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted."И дело не только в похитителях людей, эти попытки вербовки, по словам The New York Times, носят жестокий характер. <…> Газета сообщает о том, что военкомы отбирают паспорта, не отдавая их, из-за чего украинцы не могут никуда выехать, а иногда они берутся за психически больных людей", — указал он.По словам журналиста, украинская верхушка готова отправлять на гибель не только людей с психическими расстройствами, но и физически непригодных. Он также отметил полное отсутствие какой-либо подготовки у новобранцев в рядах ВСУ."Как пишут в The New York Times, эти парни вообще не проходят никакое обучение и их бросают в бой с нулевой подготовкой. Их просто буквально бросают туда, чтобы они были, я представляю себе, словно мясо на крюке", — сказал ведущий.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее необязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

