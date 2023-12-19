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Ужасный поступок украинских властей шокировал журналиста из США - РИА Новости, 19.12.2023
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13:20 19.12.2023 (обновлено: 16:44 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/zhurnalist-1916690231.html
Ужасный поступок украинских властей шокировал журналиста из США
Ужасный поступок украинских властей шокировал журналиста из США - РИА Новости, 19.12.2023
Ужасный поступок украинских властей шокировал журналиста из США
Военкомы на Украине жестоко вербуют украинцев, которых затем отправляют на фронт без какой-либо подготовки, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:20
2023-12-19T16:44
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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политика
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Военкомы на Украине жестоко вербуют украинцев, которых затем отправляют на фронт без какой-либо подготовки, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted.&quot;И дело не только в похитителях людей, эти попытки вербовки, по словам The New York Times, носят жестокий характер. &lt;…&gt; Газета сообщает о том, что военкомы отбирают паспорта, не отдавая их, из-за чего украинцы не могут никуда выехать, а иногда они берутся за психически больных людей&quot;, — указал он.По словам журналиста, украинская верхушка готова отправлять на гибель не только людей с психическими расстройствами, но и физически непригодных. Он также отметил полное отсутствие какой-либо подготовки у новобранцев в рядах ВСУ.&quot;Как пишут в The New York Times, эти парни вообще не проходят никакое обучение и их бросают в бой с нулевой подготовкой. Их просто буквально бросают туда, чтобы они были, я представляю себе, словно мясо на крюке&quot;, — сказал ведущий.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее необязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231219/pravda-1916671646.html
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5
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96
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сша, политика
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, США, Политика
Ужасный поступок украинских властей шокировал журналиста из США

Журналиста Морриса шокировала жестокость военкомов на Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Военкомы на Украине жестоко вербуют украинцев, которых затем отправляют на фронт без какой-либо подготовки, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted.
«

"И дело не только в похитителях людей, эти попытки вербовки, по словам The New York Times, носят жестокий характер. <…> Газета сообщает о том, что военкомы отбирают паспорта, не отдавая их, из-за чего украинцы не могут никуда выехать, а иногда они берутся за психически больных людей", — указал он.

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По словам журналиста, украинская верхушка готова отправлять на гибель не только людей с психическими расстройствами, но и физически непригодных. Он также отметил полное отсутствие какой-либо подготовки у новобранцев в рядах ВСУ.
«

"Как пишут в The New York Times, эти парни вообще не проходят никакое обучение и их бросают в бой с нулевой подготовкой. Их просто буквально бросают туда, чтобы они были, я представляю себе, словно мясо на крюке", — сказал ведущий.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее необязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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