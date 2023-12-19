https://ria.ru/20231219/zhile-1916664143.html
Более 450 семей из аварийного жилья получат новые квартиры в Липецке
Более 450 семей из аварийного жилья получат новые квартиры в Липецке - РИА Новости, 19.12.2023
Более 450 семей из аварийного жилья получат новые квартиры в Липецке
Новые квартиры в микрорайоне "Взлетный" Липецка получат 456 семей из аварийного жилья, дома введены в эксплуатацию, сообщил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:33
2023-12-19T11:33
2023-12-19T11:33
липецкая область
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новые квартиры в микрорайоне "Взлетный" Липецка получат 456 семей из аварийного жилья, дома введены в эксплуатацию, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Для этой цели были построены три девятнадцатиэтажных дома на 152 квартиры каждый. Здания возведены в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Как отметил губернатор, фактически сдача домов означает, что программа переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, в Липецке завершена досрочно. Дома полностью готовы принимать жильцов. Внутренняя отделка помещений завершена, сантехника, электричество, все инженерные сети подведены. Территория около домов благоустроена: есть детские и спортивные игровые площадки, малые архитектурные формы, лавочки и урны, светильники для наружного освещения территории. Для маломобильных групп населения предусмотрены условия безопасного и удобного передвижения к входам в здания. "Это важное событие не только для тех, кто получит новое современное жилье, но и для всего города, который доказал, что исполняет свои обязательства перед жителями, причем, досрочно", – подчеркнул Артамонов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новые квартиры в микрорайоне "Взлетный" Липецка получат 456 семей из аварийного жилья, дома введены в эксплуатацию, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Для этой цели были построены три девятнадцатиэтажных дома на 152 квартиры каждый. Здания возведены в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Как отметил губернатор, фактически сдача домов означает, что программа переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, в Липецке завершена досрочно.
Дома полностью готовы принимать жильцов. Внутренняя отделка помещений завершена, сантехника, электричество, все инженерные сети подведены. Территория около домов благоустроена: есть детские и спортивные игровые площадки, малые архитектурные формы, лавочки и урны, светильники для наружного освещения территории. Для маломобильных групп населения предусмотрены условия безопасного и удобного передвижения к входам в здания.
"Это важное событие не только для тех, кто получит новое современное жилье, но и для всего города, который доказал, что исполняет свои обязательства перед жителями, причем, досрочно", – подчеркнул Артамонов.
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