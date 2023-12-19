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У посольства в КНР нет сведений о пострадавших при землетрясении россиянах - РИА Новости, 19.12.2023
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15:06 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916723302.html
У посольства в КНР нет сведений о пострадавших при землетрясении россиянах
У посольства в КНР нет сведений о пострадавших при землетрясении россиянах - РИА Новости, 19.12.2023
У посольства в КНР нет сведений о пострадавших при землетрясении россиянах
Данных о россиянах, пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Китая, нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в КНР. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:06
2023-12-19T15:06
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Данных о россиянах, пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Китая, нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в КНР. "По информации посольства, данных о российских гражданах, пострадавших в землетрясении, нет", - сказали в посольстве. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями. По последним данным, в результате землетрясения в провинции Ганьсу погибли 113 человек и пострадали 536, в провинции Цинхай погибли 13 человек, пострадали 182, еще 20 числятся пропавшими без вести. Кроме того, в районе бедствия повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры. Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) в качестве средств для оказания помощи при стихийных бедствиях. Во вторник министерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МЧС) Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей. В поисково-спасательной операции и в работах по ликвидации последствий землетрясения задействованы также военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и подразделения Народной вооруженной полиции.
https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916646700.html
https://ria.ru/20231107/zemletryasenie-1908028122.html
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в мире, китай, ганьсу, россия
В мире, Китай, Ганьсу, Россия
У посольства в КНР нет сведений о пострадавших при землетрясении россиянах

Посольство: данных о пострадавших при землетрясении в Китае россиянах нет

© Фото : посольство Российской Федерации в КНРЗдание посольства России в Пекине
Здание посольства России в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : посольство Российской Федерации в КНР
Здание посольства России в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Данных о россиянах, пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Китая, нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в КНР.
"По информации посольства, данных о российских гражданах, пострадавших в землетрясении, нет", - сказали в посольстве.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Путин направил Си Цзиньпину соболезнования после землетрясения в Китае
Вчера, 10:24
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями. По последним данным, в результате землетрясения в провинции Ганьсу погибли 113 человек и пострадали 536, в провинции Цинхай погибли 13 человек, пострадали 182, еще 20 числятся пропавшими без вести. Кроме того, в районе бедствия повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.
Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) в качестве средств для оказания помощи при стихийных бедствиях.
Во вторник министерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МЧС) Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей. В поисково-спасательной операции и в работах по ликвидации последствий землетрясения задействованы также военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и подразделения Народной вооруженной полиции.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,5
7 ноября, 21:31
 
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