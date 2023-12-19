У посольства в КНР нет сведений о пострадавших при землетрясении россиянах
Посольство: данных о пострадавших при землетрясении в Китае россиянах нет
Здание посольства России в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Данных о россиянах, пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Китая, нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в КНР.
"По информации посольства, данных о российских гражданах, пострадавших в землетрясении, нет", - сказали в посольстве.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями. По последним данным, в результате землетрясения в провинции Ганьсу погибли 113 человек и пострадали 536, в провинции Цинхай погибли 13 человек, пострадали 182, еще 20 числятся пропавшими без вести. Кроме того, в районе бедствия повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.
Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) в качестве средств для оказания помощи при стихийных бедствиях.
Во вторник министерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МЧС) Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей. В поисково-спасательной операции и в работах по ликвидации последствий землетрясения задействованы также военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и подразделения Народной вооруженной полиции.