https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916723302.html

У посольства в КНР нет сведений о пострадавших при землетрясении россиянах

У посольства в КНР нет сведений о пострадавших при землетрясении россиянах - РИА Новости, 19.12.2023

У посольства в КНР нет сведений о пострадавших при землетрясении россиянах

Данных о россиянах, пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Китая, нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в КНР. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:06

2023-12-19T15:06

2023-12-19T15:06

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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Данных о россиянах, пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Китая, нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в КНР. "По информации посольства, данных о российских гражданах, пострадавших в землетрясении, нет", - сказали в посольстве. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями. По последним данным, в результате землетрясения в провинции Ганьсу погибли 113 человек и пострадали 536, в провинции Цинхай погибли 13 человек, пострадали 182, еще 20 числятся пропавшими без вести. Кроме того, в районе бедствия повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры. Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) в качестве средств для оказания помощи при стихийных бедствиях. Во вторник министерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МЧС) Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей. В поисково-спасательной операции и в работах по ликвидации последствий землетрясения задействованы также военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и подразделения Народной вооруженной полиции.

https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916646700.html

https://ria.ru/20231107/zemletryasenie-1908028122.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, ганьсу, россия