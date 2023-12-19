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Число погибших при землетрясении в Китае достигло 126 - РИА Новости, 19.12.2023
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13:50 19.12.2023 (обновлено: 16:05 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916699101.html
Число погибших при землетрясении в Китае достигло 126
Число погибших при землетрясении в Китае достигло 126 - РИА Новости, 19.12.2023
Число погибших при землетрясении в Китае достигло 126
Число погибших при землетрясении на северо-западе Китая возросло до 126, сообщило Центральное телевидение страны. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:50
2023-12-19T16:05
в мире
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ганьсу
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ПЕКИН, 19 дек — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на северо-западе Китая возросло до 126, сообщило Центральное телевидение страны. В провинции Ганьсу погибли 113 человек и пострадали 536, в провинции Цинхай погибли 13 человек, пострадали 182, еще 20 числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 118 погибших. Кроме того, в районе бедствия повреждения получили некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры. Министерство финансов и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) для оказания помощи. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло накануне, в 23:59 (18:59 мск), в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с глубокими соболезнованиями. Во вторник Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. По данным ведомства, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей. В поисково-спасательной операции и в работах по ликвидации последствий землетрясения также задействовали военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и подразделения Народной вооруженной полиции.
https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916665652.html
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в мире, китай, ганьсу
В мире, Китай, Ганьсу
Число погибших при землетрясении в Китае достигло 126

Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая возросло до 126

© AFP 2023 / STRСпасатели возводят палаточный городок на северо-западе Китая, где произошло землетрясение
Спасатели возводят палаточный городок на северо-западе Китая, где произошло землетрясение - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / STR
Спасатели возводят палаточный городок на северо-западе Китая, где произошло землетрясение
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 дек — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на северо-западе Китая возросло до 126, сообщило Центральное телевидение страны.
В провинции Ганьсу погибли 113 человек и пострадали 536, в провинции Цинхай погибли 13 человек, пострадали 182, еще 20 числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о 118 погибших.
Кроме того, в районе бедствия повреждения получили некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.
Последствия землетрясения на северо-западе Китая - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Мишустин предложил премьеру Китая помощь после землетрясения
Вчера, 11:37
Министерство финансов и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) для оказания помощи.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло накануне, в 23:59 (18:59 мск), в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с глубокими соболезнованиями.
Во вторник Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. По данным ведомства, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей. В поисково-спасательной операции и в работах по ликвидации последствий землетрясения также задействовали военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и подразделения Народной вооруженной полиции.
Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес на юге Исландии - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В Исландии началось извержение вулкана после землетрясения
Вчера, 03:10
 
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