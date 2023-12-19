https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916699101.html
Число погибших при землетрясении в Китае достигло 126
Число погибших при землетрясении в Китае достигло 126 - РИА Новости, 19.12.2023
Число погибших при землетрясении в Китае достигло 126
Число погибших при землетрясении на северо-западе Китая возросло до 126, сообщило Центральное телевидение страны. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:50
2023-12-19T13:50
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ПЕКИН, 19 дек — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на северо-западе Китая возросло до 126, сообщило Центральное телевидение страны. В провинции Ганьсу погибли 113 человек и пострадали 536, в провинции Цинхай погибли 13 человек, пострадали 182, еще 20 числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 118 погибших. Кроме того, в районе бедствия повреждения получили некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры. Министерство финансов и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) для оказания помощи. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло накануне, в 23:59 (18:59 мск), в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с глубокими соболезнованиями. Во вторник Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. По данным ведомства, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей. В поисково-спасательной операции и в работах по ликвидации последствий землетрясения также задействовали военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и подразделения Народной вооруженной полиции.
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в мире, китай, ганьсу
Число погибших при землетрясении в Китае достигло 126
Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая возросло до 126
ПЕКИН, 19 дек — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на северо-западе Китая возросло до 126, сообщило Центральное телевидение страны.
В провинции Ганьсу погибли 113 человек и пострадали 536, в провинции Цинхай
погибли 13 человек, пострадали 182, еще 20 числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о 118 погибших.
Кроме того, в районе бедствия повреждения получили некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.
Мишустин предложил премьеру Китая помощь после землетрясения
Министерство финансов и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) для оказания помощи.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло накануне, в 23:59 (18:59 мск), в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу
. Президент России Владимир Путин
направил председателю КНР Си Цзиньпину
телеграмму с глубокими соболезнованиями.
Во вторник Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. По данным ведомства, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей. В поисково-спасательной операции и в работах по ликвидации последствий землетрясения также задействовали военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и подразделения Народной вооруженной полиции.
В Исландии началось извержение вулкана после землетрясения