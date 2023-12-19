Мишустин предложил премьеру Китая помощь после землетрясения
Мишустин: Россия готова помочь Китаю справиться с последствиями землетрясения
ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за землетрясения, произошедшего в двух провинциях Китая, он заверил, что при необходимости Москва готова оказать партнерам необходимую помощь в ликвидации последствий произошедшего.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. По последним данным, число погибших в результате землетрясения выросло до 118. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями.
"Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Ли Цян, глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, пострадавшим", - сказал глава российского кабмина.
"По решению президента России Владимира Путина мы готовы оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии нашего МЧС, если это потребуется нашим китайским друзьям", - добавил Мишустин.