https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916665652.html

Мишустин предложил премьеру Китая помощь после землетрясения

Мишустин предложил премьеру Китая помощь после землетрясения - РИА Новости, 19.12.2023

Мишустин предложил премьеру Китая помощь после землетрясения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за землетрясения,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:37

2023-12-19T11:37

2023-12-19T11:37

в мире

китай

россия

михаил мишустин

ли цян

ганьсу

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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за землетрясения, произошедшего в двух провинциях Китая, он заверил, что при необходимости Москва готова оказать партнерам необходимую помощь в ликвидации последствий произошедшего. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. По последним данным, число погибших в результате землетрясения выросло до 118. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями. "Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Ли Цян, глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, пострадавшим", - сказал глава российского кабмина. "По решению президента России Владимира Путина мы готовы оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии нашего МЧС, если это потребуется нашим китайским друзьям", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916631491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, китай, россия, михаил мишустин, ли цян, ганьсу