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Мишустин предложил премьеру Китая помощь после землетрясения - РИА Новости, 19.12.2023
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11:37 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916665652.html
Мишустин предложил премьеру Китая помощь после землетрясения
Мишустин предложил премьеру Китая помощь после землетрясения - РИА Новости, 19.12.2023
Мишустин предложил премьеру Китая помощь после землетрясения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за землетрясения,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:37
2023-12-19T11:37
в мире
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россия
михаил мишустин
ли цян
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за землетрясения, произошедшего в двух провинциях Китая, он заверил, что при необходимости Москва готова оказать партнерам необходимую помощь в ликвидации последствий произошедшего. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. По последним данным, число погибших в результате землетрясения выросло до 118. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями. "Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Ли Цян, глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, пострадавшим", - сказал глава российского кабмина. "По решению президента России Владимира Путина мы готовы оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии нашего МЧС, если это потребуется нашим китайским друзьям", - добавил Мишустин.
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в мире, китай, россия, михаил мишустин, ли цян, ганьсу
В мире, Китай, Россия, Михаил Мишустин, Ли Цян, Ганьсу
Мишустин предложил премьеру Китая помощь после землетрясения

Мишустин: Россия готова помочь Китаю справиться с последствиями землетрясения

© AFP 2023 / STRПоследствия землетрясения на северо-западе Китая
Последствия землетрясения на северо-западе Китая - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / STR
Последствия землетрясения на северо-западе Китая
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за землетрясения, произошедшего в двух провинциях Китая, он заверил, что при необходимости Москва готова оказать партнерам необходимую помощь в ликвидации последствий произошедшего.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. По последним данным, число погибших в результате землетрясения выросло до 118. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями.
"Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Ли Цян, глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, пострадавшим", - сказал глава российского кабмина.
"По решению президента России Владимира Путина мы готовы оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии нашего МЧС, если это потребуется нашим китайским друзьям", - добавил Мишустин.
Разрушения после землетрясения на северо-западе Китая - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Число погибших при землетрясении в Китае достигло 118
Вчера, 08:17
 
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