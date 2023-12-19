https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916619607.html

В Китае число погибших в результате землетрясения возросло до 111

В Китае число погибших в результате землетрясения возросло до 111 - РИА Новости, 19.12.2023

В Китае число погибших в результате землетрясения возросло до 111

Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая возросло до 111, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T03:14

2023-12-19T03:14

2023-12-19T03:14

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цинхай

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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая возросло до 111, сообщает Центральное телевидение Китая. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Ранее сообщалось о 86 погибших и 96 раненых. "На настоящий момент в результате землетрясения погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры", - говорится в сообщении телевидения. Ранее во вторник министерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МЧС) Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей.

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в мире, китай, ганьсу, цинхай