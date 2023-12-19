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В Китае число погибших в результате землетрясения возросло до 111 - РИА Новости, 19.12.2023
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03:14 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916619607.html
В Китае число погибших в результате землетрясения возросло до 111
В Китае число погибших в результате землетрясения возросло до 111 - РИА Новости, 19.12.2023
В Китае число погибших в результате землетрясения возросло до 111
Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая возросло до 111, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T03:14
2023-12-19T03:14
в мире
китай
ганьсу
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая возросло до 111, сообщает Центральное телевидение Китая. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Ранее сообщалось о 86 погибших и 96 раненых. "На настоящий момент в результате землетрясения погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры", - говорится в сообщении телевидения. Ранее во вторник министерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МЧС) Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей.
https://ria.ru/20231219/vulkan-1916619419.html
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в мире, китай, ганьсу, цинхай
В мире, Китай, Ганьсу, Цинхай
В Китае число погибших в результате землетрясения возросло до 111

CCTV: в Китае число погибших в результате землетрясения возросло до 111

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая возросло до 111, сообщает Центральное телевидение Китая.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу.
Трещина возле вулкана Фаградальсфьядль в Исландии - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В Исландии началось извержение вулкана после землетрясения
03:10
Ранее сообщалось о 86 погибших и 96 раненых.
"На настоящий момент в результате землетрясения погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры", - говорится в сообщении телевидения.
Ранее во вторник министерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МЧС) Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей.
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