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В Китае от землетрясения погибли 86 человек - РИА Новости, 19.12.2023
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01:53 19.12.2023 (обновлено: 02:04 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916616593.html
В Китае от землетрясения погибли 86 человек
В Китае от землетрясения погибли 86 человек - РИА Новости, 19.12.2023
В Китае от землетрясения погибли 86 человек
Число погибших от землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая увеличилось до 86, еще 96 ранены, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T01:53
2023-12-19T02:04
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Число погибших от землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая увеличилось до 86, еще 96 ранены, передает Центральное телевидение Китая.Ранее сообщалось о восьми погибших."По состоянию на 4.00 19 декабря (23.00 18 декабря по мск - ред.), от землетрясения магнитудой 6,2 в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа погибли 86 человек, еще 96 получили ранения", - говорится в сообщении телевидения.Сообщается, что в районе эпицентра землетрясения в различной степени повреждены дома, нарушено водоснабжение и электропередача, разрушены дороги.Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) ранее сообщал, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Китае в 18.59 мск. Эпицентр располагался в 102 километрах к юго-западу от китайского города Ланьчжоу. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.
https://ria.ru/20231218/zemletryasenie-1916492180.html
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в мире, китай, ганьсу, ланьчжоу
В мире, Китай, Ганьсу, Ланьчжоу
В Китае от землетрясения погибли 86 человек

ССTV: число погибших от землетрясения в Китая увеличилось до 86, еще 96 ранены

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Число погибших от землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая увеличилось до 86, еще 96 ранены, передает Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о восьми погибших.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
На границе Индии и Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,7
Вчера, 14:10
"По состоянию на 4.00 19 декабря (23.00 18 декабря по мск - ред.), от землетрясения магнитудой 6,2 в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа погибли 86 человек, еще 96 получили ранения", - говорится в сообщении телевидения.
Сообщается, что в районе эпицентра землетрясения в различной степени повреждены дома, нарушено водоснабжение и электропередача, разрушены дороги.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) ранее сообщал, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Китае в 18.59 мск. Эпицентр располагался в 102 километрах к юго-западу от китайского города Ланьчжоу. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
Вчера, 10:11
 
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