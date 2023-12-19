https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916616593.html

В Китае от землетрясения погибли 86 человек

В Китае от землетрясения погибли 86 человек - РИА Новости, 19.12.2023

В Китае от землетрясения погибли 86 человек

Число погибших от землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая увеличилось до 86, еще 96 ранены, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T01:53

2023-12-19T01:53

2023-12-19T02:04

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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Число погибших от землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая увеличилось до 86, еще 96 ранены, передает Центральное телевидение Китая.Ранее сообщалось о восьми погибших."По состоянию на 4.00 19 декабря (23.00 18 декабря по мск - ред.), от землетрясения магнитудой 6,2 в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа погибли 86 человек, еще 96 получили ранения", - говорится в сообщении телевидения.Сообщается, что в районе эпицентра землетрясения в различной степени повреждены дома, нарушено водоснабжение и электропередача, разрушены дороги.Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) ранее сообщал, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Китае в 18.59 мск. Эпицентр располагался в 102 километрах к юго-западу от китайского города Ланьчжоу. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

https://ria.ru/20231218/zemletryasenie-1916492180.html

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в мире, китай, ганьсу, ланьчжоу