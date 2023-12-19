https://ria.ru/20231219/zelenskiy-1916829652.html

Зеленский ушел от ответа на вопрос о возможной смене главкома ВСУ

Зеленский ушел от ответа на вопрос о возможной смене главкома ВСУ - РИА Новости, 19.12.2023

Зеленский ушел от ответа на вопрос о возможной смене главкома ВСУ

Владимир Зеленский на пресс-конференции ушел от ответа на вопрос о возможной смене военного руководства Украины, в том числе увольнении главнокомандующего ВСУ... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T22:41

2023-12-19T22:41

2023-12-19T22:41

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции ушел от ответа на вопрос о возможной смене военного руководства Украины, в том числе увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отметив, что с главкомом у него "нет ничего личного, личное только с супругой". "С Залужным у меня рабочие отношения. Зачем кому-то помогать развивать эту тему? Он должен отвечать за результаты на поле боя. У меня нет ничего личного к военному командованию, личное у меня только к своей жене. За результат на поле боя он должен отвечать как главком", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции. Он добавил, что не намерен менять никого из своей команды, имея в виду свой офис, насчитывающий шесть менеджеров. На вопрос о том, совпадает ли позиция Зеленского с замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяной Безуглой, которая публично обвиняет Залужного в непредставлении плана действий на 2024 года и заявляет о том, что он должен уйти в отставку, Зеленский отметил, что не читает социальные сети. "Залужный такой же мой представитель, как те, кого я назначал или кто со мной пришел. Кому-то очень благодарен, за кого-то стыдно. Касаемо любых документов в Facebook* (посты Безуглой - ред.), я не занимаюсь этим", - подчеркнул Зеленский.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231219/mobilizatsiya-1916827681.html

https://ria.ru/20231219/zima-1916825467.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины