Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ушел от ответа на вопрос о возможной смене главкома ВСУ - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/zelenskiy-1916829652.html
Зеленский ушел от ответа на вопрос о возможной смене главкома ВСУ
Зеленский ушел от ответа на вопрос о возможной смене главкома ВСУ - РИА Новости, 19.12.2023
Зеленский ушел от ответа на вопрос о возможной смене главкома ВСУ
Владимир Зеленский на пресс-конференции ушел от ответа на вопрос о возможной смене военного руководства Украины, в том числе увольнении главнокомандующего ВСУ... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T22:41
2023-12-19T22:41
в мире
украина
россия
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886574261_0:106:3000:1794_1920x0_80_0_0_94581fde6cc6fe6496875b7e77bbcc1e.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции ушел от ответа на вопрос о возможной смене военного руководства Украины, в том числе увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отметив, что с главкомом у него "нет ничего личного, личное только с супругой". "С Залужным у меня рабочие отношения. Зачем кому-то помогать развивать эту тему? Он должен отвечать за результаты на поле боя. У меня нет ничего личного к военному командованию, личное у меня только к своей жене. За результат на поле боя он должен отвечать как главком", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции. Он добавил, что не намерен менять никого из своей команды, имея в виду свой офис, насчитывающий шесть менеджеров. На вопрос о том, совпадает ли позиция Зеленского с замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяной Безуглой, которая публично обвиняет Залужного в непредставлении плана действий на 2024 года и заявляет о том, что он должен уйти в отставку, Зеленский отметил, что не читает социальные сети. &quot;Залужный такой же мой представитель, как те, кого я назначал или кто со мной пришел. Кому-то очень благодарен, за кого-то стыдно. Касаемо любых документов в Facebook* (посты Безуглой - ред.), я не занимаюсь этим&quot;, - подчеркнул Зеленский.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231219/mobilizatsiya-1916827681.html
https://ria.ru/20231219/zima-1916825467.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886574261_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_1a519cd027fce1f82877e307ebd479f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский ушел от ответа на вопрос о возможной смене главкома ВСУ

Зеленский: с Залужным нет ничего личного, личное только с супругой

© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и Валерий Залужный
Президент Украины Владимир Зеленский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции ушел от ответа на вопрос о возможной смене военного руководства Украины, в том числе увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отметив, что с главкомом у него "нет ничего личного, личное только с супругой".
«
"С Залужным у меня рабочие отношения. Зачем кому-то помогать развивать эту тему? Он должен отвечать за результаты на поле боя. У меня нет ничего личного к военному командованию, личное у меня только к своей жене. За результат на поле боя он должен отвечать как главком", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Зеленский выступил против мобилизации женщин
Вчера, 22:12
Он добавил, что не намерен менять никого из своей команды, имея в виду свой офис, насчитывающий шесть менеджеров.
На вопрос о том, совпадает ли позиция Зеленского с замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяной Безуглой, которая публично обвиняет Залужного в непредставлении плана действий на 2024 года и заявляет о том, что он должен уйти в отставку, Зеленский отметил, что не читает социальные сети.
«

"Залужный такой же мой представитель, как те, кого я назначал или кто со мной пришел. Кому-то очень благодарен, за кого-то стыдно. Касаемо любых документов в Facebook* (посты Безуглой - ред.), я не занимаюсь этим", - подчеркнул Зеленский.

Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Госдеп предупредил, что Украине предстоит очень сложная зима
Вчера, 21:52
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала