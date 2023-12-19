Конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, заявил Зеленский
Зеленский: ближневосточный конфликт перетягивает внимание с Украины на Израиль
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь - Израилю или Украине.
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"Расфокусирование внимания... помощи мира, консолидации вокруг Украины, поддержки Украины на разных площадках. Это все комплексно и очень плохо влияет на стойкость Украины, на нашу помощь", - сказал Зеленский.
По его словам, теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь - Израилю или Украине. При этом он добавил, что готов был поехать в Израиль в начале конфликта в секторе Газа, но у "коллег были свои приоритеты".
Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов ранее заявлял, что интерес к Украине будет падать из-за ситуации на Ближнем Востоке, а Запад будет ощущать усталость от украинского конфликта.
Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast, в свою очередь, писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.