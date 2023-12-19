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Конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.12.2023
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21:08 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/zelenskiy-1916819815.html
Конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, заявил Зеленский
Конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.12.2023
Конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, заявил Зеленский
Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, теперь многие страны Запада "колеблются", кому... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:08
2023-12-19T21:08
в мире
украина
ближний восток
израиль
владимир зеленский
алексей данилов
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь - Израилю или Украине. "Расфокусирование внимания... помощи мира, консолидации вокруг Украины, поддержки Украины на разных площадках. Это все комплексно и очень плохо влияет на стойкость Украины, на нашу помощь", - сказал Зеленский. По его словам, теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь - Израилю или Украине. При этом он добавил, что готов был поехать в Израиль в начале конфликта в секторе Газа, но у "коллег были свои приоритеты". Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов ранее заявлял, что интерес к Украине будет падать из-за ситуации на Ближнем Востоке, а Запад будет ощущать усталость от украинского конфликта. Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast, в свою очередь, писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20231219/dostoinstvo-1916755872.html
https://ria.ru/20231219/ukraintsy-1916744663.html
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в мире, украина, ближний восток, израиль, владимир зеленский, алексей данилов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, конгресс сша
В мире, Украина, Ближний Восток, Израиль, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Конгресс США
Конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, заявил Зеленский

Зеленский: ближневосточный конфликт перетягивает внимание с Украины на Израиль

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь - Израилю или Украине.
«
"Расфокусирование внимания... помощи мира, консолидации вокруг Украины, поддержки Украины на разных площадках. Это все комплексно и очень плохо влияет на стойкость Украины, на нашу помощь", - сказал Зеленский.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Украина утратила достоинство и движется к катастрофе, заявил Арестович*
Вчера, 16:39
По его словам, теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь - Израилю или Украине. При этом он добавил, что готов был поехать в Израиль в начале конфликта в секторе Газа, но у "коллег были свои приоритеты".
Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов ранее заявлял, что интерес к Украине будет падать из-за ситуации на Ближнем Востоке, а Запад будет ощущать усталость от украинского конфликта.
Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast, в свою очередь, писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Опрос показал, что украинцы думают о текущей ситуации
Вчера, 16:06
 
В миреУкраинаБлижний ВостокИзраильВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныКонгресс США
 
 
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