https://ria.ru/20231219/zelenskiy-1916819815.html

Конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, заявил Зеленский

Конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.12.2023

Конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, заявил Зеленский

Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, теперь многие страны Запада "колеблются", кому... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T21:08

2023-12-19T21:08

2023-12-19T21:08

в мире

украина

ближний восток

израиль

владимир зеленский

алексей данилов

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь - Израилю или Украине. "Расфокусирование внимания... помощи мира, консолидации вокруг Украины, поддержки Украины на разных площадках. Это все комплексно и очень плохо влияет на стойкость Украины, на нашу помощь", - сказал Зеленский. По его словам, теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь - Израилю или Украине. При этом он добавил, что готов был поехать в Израиль в начале конфликта в секторе Газа, но у "коллег были свои приоритеты". Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов ранее заявлял, что интерес к Украине будет падать из-за ситуации на Ближнем Востоке, а Запад будет ощущать усталость от украинского конфликта. Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast, в свою очередь, писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20231219/dostoinstvo-1916755872.html

https://ria.ru/20231219/ukraintsy-1916744663.html

украина

ближний восток

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, ближний восток, израиль, владимир зеленский, алексей данилов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, конгресс сша