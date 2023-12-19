https://ria.ru/20231219/zavisimost-1916722423.html
США действуют в Европе, погружая ее в зависимость, заявил Путин
США действуют в Европе, погружая ее в зависимость, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
США действуют в Европе, погружая ее в зависимость, заявил Путин
США действуют в Европе, погружая её в зависимость, через многочисленные фонды, работают со студентами, тащат их на "политический Олимп", заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:03
2023-12-19T15:03
2023-12-19T15:03
европа
владимир путин
сша
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. США действуют в Европе, погружая её в зависимость, через многочисленные фонды, работают со студентами, тащат их на "политический Олимп", заявил президент РФ Владимир Путин. "Там, знаете, куда пальцем ни ткни, в какое-нибудь крупное средство массовой информации в Европе, конечный бенефициар - какие-нибудь американские фонды через три-четыре прокладки. Все там, все за океаном - а это влияние на политическую жизнь. С молодых ногтей, со студенческой скамьи еще приобретают спецслужбы своих сторонников. Мы это знаем. И работают с ними, тащат их на политический олимп европейских стран", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.
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европа, владимир путин, сша, россия
Европа, Владимир Путин, США, Россия
США действуют в Европе, погружая ее в зависимость, заявил Путин
Путин: США действуют в Европе, погружая ее в зависимость