https://ria.ru/20231219/zatraty-1916834000.html

СМИ: США обеспокоены растущими затратами на борьбу с атаками хуситов

СМИ: США обеспокоены растущими затратами на борьбу с атаками хуситов - РИА Новости, 19.12.2023

СМИ: США обеспокоены растущими затратами на борьбу с атаками хуситов

США обеспокоены растущими затратами на борьбу с атаками хуситов в Красном море, поскольку для американских военных стоимость каждого выстрела с целью сбить... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T23:32

2023-12-19T23:32

2023-12-19T23:32

в мире

израиль

ллойд остин

хамас

министерство обороны сша

красное море

владимир путин

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151018/91/1510189186_0:305:5533:3417_1920x0_80_0_0_891ce6782d891fd0c2604ce64fd5e1a7.jpg

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США обеспокоены растущими затратами на борьбу с атаками хуситов в Красном море, поскольку для американских военных стоимость каждого выстрела с целью сбить ракету или беспилотник может превышать 2 миллиона долларов, что делает подобные операции чрезмерно затратными, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Стоимость использования дорогих морских ракет может доходить до 2,1 миллиона долларов за выстрел для уничтожения простых дронов хуситов, оцениваемых в несколько тысяч долларов каждый, что является предметом растущего беспокойства", - говорится в публикации. В Пентагоне встревожены тем, что атаки хуситов представляют угрозу международной навигации в регионе, однако расходы на обеспечение безопасности ложатся на США. "Расчет затрат не в нашу пользу", - цитирует издание слова одного из представителей американского оборонного ведомства на условиях анонимности. По данным издания, за последние два месяца ВМС США сбили уже 38 дронов и ракет в Красном море, причем только в прошедшую субботу были перехвачены 14 беспилотников. На этом фоне, как отмечается, в минобороны начали думать над менее затратными способами обеспечить защиту судов. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" для обеспечения безопасности судоходства в Красном море в свете участившихся атак хуситов, которые пытаются помешать проходу судов в израильские порты, требуя свободной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и прекращения бомбежек. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 19,6 тысячи человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231219/khusity-1916804497.html

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

https://ria.ru/20231217/pentagon-1916336769.html

израиль

красное море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ллойд остин, хамас, министерство обороны сша, красное море, владимир путин, сша, оон