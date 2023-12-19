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Путин заявил, что Запад "переиграл" Россию на Украине после 2014 года - РИА Новости, 19.12.2023
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16:54 19.12.2023 (обновлено: 23:03 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/zapad-1916761003.html
Путин заявил, что Запад "переиграл" Россию на Украине после 2014 года
Путин заявил, что Запад "переиграл" Россию на Украине после 2014 года - РИА Новости, 19.12.2023
Путин заявил, что Запад "переиграл" Россию на Украине после 2014 года
Запад в какой-то момент "переиграл" Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года, заявил президент Владимир Путин во время заседания коллегии Минобороны. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:54
2023-12-19T23:03
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Запад в какой-то момент "переиграл" Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года, заявил президент Владимир Путин во время заседания коллегии Минобороны.&quot;Запад, особенно там, за океаном, — они с удовольствием за этим (конфликтом на Украине. — Прим. ред.) наблюдали. В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли. &lt;...&gt; Они (Запад. — Прим. ред.) не пошли на это (реализацию Минских соглашений. — Прим. ред.), они сразу же развязали там фактически войну, прямо в 2014 году&quot;, — напомнил президент.Как отметил Путин, страны Североатлантического альянса заняли агрессивную позицию в отношении жителей Донбасса, что вынуждало Россию на ответные действия, призванные защитить население региона от резни.Президент добавил, что западные государства фактически использовали Минские соглашения, чтобы дать Киеву время на строительство современных вооруженных сил по стандартам НАТО для дальнейшей интеграции республики в альянс."Потом (украинские власти. — Прим. ред.) просто отказались от Минских соглашений, публично об этом сказали. А потом и западные лидеры об этом тоже не постеснялись публично сказать", — напомнил глава государства.Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд также заявляли, что минские договоренности, призванные урегулировать конфликт мирным путем, необходимы были Западу, чтобы выиграть время для обучения ВСУ и возобновления боевых действий в Донбассе.Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916743637.html
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политика, украина, россия, донбасс, владимир путин, ангела меркель, франсуа олланд, нато, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, НАТО, Вооруженные силы Украины
Путин заявил, что Запад "переиграл" Россию на Украине после 2014 года

Путин: Запад переиграл Россию в ситуации вокруг Украины в 2014 году

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Запад в какой-то момент "переиграл" Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года, заявил президент Владимир Путин во время заседания коллегии Минобороны.
«

"Запад, особенно там, за океаном, — они с удовольствием за этим (конфликтом на Украине. — Прим. ред.) наблюдали. В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли. <...> Они (Запад. — Прим. ред.) не пошли на это (реализацию Минских соглашений. — Прим. ред.), они сразу же развязали там фактически войну, прямо в 2014 году", — напомнил президент.

Как отметил Путин, страны Североатлантического альянса заняли агрессивную позицию в отношении жителей Донбасса, что вынуждало Россию на ответные действия, призванные защитить население региона от резни.
Президент добавил, что западные государства фактически использовали Минские соглашения, чтобы дать Киеву время на строительство современных вооруженных сил по стандартам НАТО для дальнейшей интеграции республики в альянс.
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"Потом (украинские власти. — Прим. ред.) просто отказались от Минских соглашений, публично об этом сказали. А потом и западные лидеры об этом тоже не постеснялись публично сказать", — напомнил глава государства.
Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд также заявляли, что минские договоренности, призванные урегулировать конфликт мирным путем, необходимы были Западу, чтобы выиграть время для обучения ВСУ и возобновления боевых действий в Донбассе.
Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.
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ПолитикаУкраинаРоссияДонбассВладимир ПутинАнгела МеркельФрансуа ОлландНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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