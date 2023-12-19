https://ria.ru/20231219/zapad-1916761003.html

Путин заявил, что Запад "переиграл" Россию на Украине после 2014 года

Путин заявил, что Запад "переиграл" Россию на Украине после 2014 года - РИА Новости, 19.12.2023

Путин заявил, что Запад "переиграл" Россию на Украине после 2014 года

Запад в какой-то момент "переиграл" Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года, заявил президент Владимир Путин во время заседания коллегии Минобороны. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:54

2023-12-19T16:54

2023-12-19T23:03

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Запад в какой-то момент "переиграл" Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года, заявил президент Владимир Путин во время заседания коллегии Минобороны."Запад, особенно там, за океаном, — они с удовольствием за этим (конфликтом на Украине. — Прим. ред.) наблюдали. В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли. <...> Они (Запад. — Прим. ред.) не пошли на это (реализацию Минских соглашений. — Прим. ред.), они сразу же развязали там фактически войну, прямо в 2014 году", — напомнил президент.Как отметил Путин, страны Североатлантического альянса заняли агрессивную позицию в отношении жителей Донбасса, что вынуждало Россию на ответные действия, призванные защитить население региона от резни.Президент добавил, что западные государства фактически использовали Минские соглашения, чтобы дать Киеву время на строительство современных вооруженных сил по стандартам НАТО для дальнейшей интеграции республики в альянс."Потом (украинские власти. — Прим. ред.) просто отказались от Минских соглашений, публично об этом сказали. А потом и западные лидеры об этом тоже не постеснялись публично сказать", — напомнил глава государства.Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд также заявляли, что минские договоренности, призванные урегулировать конфликт мирным путем, необходимы были Западу, чтобы выиграть время для обучения ВСУ и возобновления боевых действий в Донбассе.Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916743637.html

https://ria.ru/20231219/konflikt-1916719342.html

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политика, украина, россия, донбасс, владимир путин, ангела меркель, франсуа олланд, нато, вооруженные силы украины