Путин заявил, что Запад "переиграл" Россию на Украине после 2014 года
Путин: Запад переиграл Россию в ситуации вокруг Украины в 2014 году
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Запад в какой-то момент "переиграл" Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года, заявил президент Владимир Путин во время заседания коллегии Минобороны.
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"Запад, особенно там, за океаном, — они с удовольствием за этим (конфликтом на Украине. — Прим. ред.) наблюдали. В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли. <...> Они (Запад. — Прим. ред.) не пошли на это (реализацию Минских соглашений. — Прим. ред.), они сразу же развязали там фактически войну, прямо в 2014 году", — напомнил президент.
Как отметил Путин, страны Североатлантического альянса заняли агрессивную позицию в отношении жителей Донбасса, что вынуждало Россию на ответные действия, призванные защитить население региона от резни.
"Потом (украинские власти. — Прим. ред.) просто отказались от Минских соглашений, публично об этом сказали. А потом и западные лидеры об этом тоже не постеснялись публично сказать", — напомнил глава государства.
Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд также заявляли, что минские договоренности, призванные урегулировать конфликт мирным путем, необходимы были Западу, чтобы выиграть время для обучения ВСУ и возобновления боевых действий в Донбассе.
Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.