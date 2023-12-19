https://ria.ru/20231219/zanyatiya-1916642088.html

Более 650 занятий для детей провели спасатели Москвы в этом году

Более 650 занятий для детей провели спасатели Москвы в этом году - РИА Новости, 19.12.2023

Более 650 занятий для детей провели спасатели Москвы в этом году

Более 650 занятий для детей и подростков провели спасатели и пожарные Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T09:53

2023-12-19T09:53

2023-12-19T09:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 650 занятий для детей и подростков провели спасатели и пожарные Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 650 занятий для детей и подростков провели столичные спасатели и пожарные в этом году", - говорится в сообщении. Уточняется, что школьники и студенты посетили экскурсии в пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения, побывали на поисково-спасательных станциях, увидели место базирования экстренной авиации Москвы и учебные аудитории.

https://ria.ru/20231218/mosty-1916521806.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва