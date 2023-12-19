Рейтинг@Mail.ru
Более 650 занятий для детей провели спасатели Москвы в этом году - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:53 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/zanyatiya-1916642088.html
Более 650 занятий для детей провели спасатели Москвы в этом году
Более 650 занятий для детей провели спасатели Москвы в этом году - РИА Новости, 19.12.2023
Более 650 занятий для детей провели спасатели Москвы в этом году
Более 650 занятий для детей и подростков провели спасатели и пожарные Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:53
2023-12-19T09:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765383717_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f585dc59e12ac645ae952446c39cfb1.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 650 занятий для детей и подростков провели спасатели и пожарные Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 650 занятий для детей и подростков провели столичные спасатели и пожарные в этом году", - говорится в сообщении. Уточняется, что школьники и студенты посетили экскурсии в пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения, побывали на поисково-спасательных станциях, увидели место базирования экстренной авиации Москвы и учебные аудитории.
https://ria.ru/20231218/mosty-1916521806.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765383717_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ee2e608bfc3107e5b996c8168ad3746.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

Более 650 занятий для детей провели спасатели Москвы в этом году

© Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города МосквыРаботники департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы демонстрируют несчастные случаи, которые могут произойти на новогодних праздниках
Работники департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы демонстрируют несчастные случаи, которые могут произойти на новогодних праздниках
© Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Работники департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы демонстрируют несчастные случаи, которые могут произойти на новогодних праздниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 650 занятий для детей и подростков провели спасатели и пожарные Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Более 650 занятий для детей и подростков провели столичные спасатели и пожарные в этом году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что школьники и студенты посетили экскурсии в пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения, побывали на поисково-спасательных станциях, увидели место базирования экстренной авиации Москвы и учебные аудитории.
В Москве в 2023 году отремонтировали девять мостов - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В Москве в 2023 году отремонтировали девять мостов
18 декабря, 15:38
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала