https://ria.ru/20231219/zanyatiya-1916642088.html
Более 650 занятий для детей провели спасатели Москвы в этом году
Более 650 занятий для детей провели спасатели Москвы в этом году - РИА Новости, 19.12.2023
Более 650 занятий для детей провели спасатели Москвы в этом году
Более 650 занятий для детей и подростков провели спасатели и пожарные Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:53
2023-12-19T09:53
2023-12-19T09:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765383717_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f585dc59e12ac645ae952446c39cfb1.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 650 занятий для детей и подростков провели спасатели и пожарные Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 650 занятий для детей и подростков провели столичные спасатели и пожарные в этом году", - говорится в сообщении. Уточняется, что школьники и студенты посетили экскурсии в пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения, побывали на поисково-спасательных станциях, увидели место базирования экстренной авиации Москвы и учебные аудитории.
https://ria.ru/20231218/mosty-1916521806.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765383717_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ee2e608bfc3107e5b996c8168ad3746.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Более 650 занятий для детей и подростков провели спасатели и пожарные Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале
комплекса городского хозяйства Москвы.
"Более 650 занятий для детей и подростков провели столичные спасатели и пожарные в этом году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что школьники и студенты посетили экскурсии в пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения, побывали на поисково-спасательных станциях, увидели место базирования экстренной авиации Москвы и учебные аудитории.
В Москве в 2023 году отремонтировали девять мостов