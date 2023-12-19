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Шойгу отметил работу офицеров-замполитов в передовых частях
Шойгу отметил работу офицеров-замполитов в передовых частях - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу отметил работу офицеров-замполитов в передовых частях
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил работу в зоне СВО на передовой офицеров-замполитов, которые вселяют в военнослужащих веру в победу. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:06
2023-12-19T14:06
2023-12-19T14:10
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил работу в зоне СВО на передовой офицеров-замполитов, которые вселяют в военнослужащих веру в победу."Весомый вклад в обеспечение готовности к выполнению боевых задач вносят военно-политические органы. Офицеры-замполиты находятся в боевых порядках, разъясняют военнослужащим цели и задачи спецоперации, вселяют в них веру в победу. Их работа и патриотизм обеспечивают высокий боевой дух наших бойцов", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
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Шойгу отметил работу офицеров-замполитов в передовых частях
Шойгу: замполиты на передовой вселяют в военнослужащих веру в победу