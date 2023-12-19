https://ria.ru/20231219/zakonoproekt-1916832727.html
Сенат Франции одобрил текст проекта об ужесточении миграции
Сенат Франции одобрил текст проекта об ужесточении миграции - РИА Новости, 19.12.2023
Сенат Франции одобрил текст проекта об ужесточении миграции
Французский сенат одобрил текст спорного законопроекта об ужесточении миграции. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T23:10
2023-12-19T23:10
2023-12-19T23:18
в мире
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жеральд дарманен
эммануэль макрон
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Французский сенат одобрил текст спорного законопроекта об ужесточении миграции. Ранее телеканал BFMTV сообщал, что смешанная паритетная комиссия во Франции, состоящая из семи депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) и членов Сената (верхняя палата), после продолжительных дебатов согласовала текст спорного законопроекта об ужесточении миграции. Согласно информации на сайте сената, 214 сенаторов проголосовали за текст, 114 - против. BFMTV уточняет, что 19 декабря этот проект также будет рассмотрен в Национальном собрании. На прошлой неделе впервые за 25 лет законопроект правительства был отвергнут депутатами. Большинство депутатов проголосовали за петицию, требующую отклонить текст законопроекта об ужесточении правил миграции. После глава МВД Жеральд Дарманен попросил об отставке, однако президент Эммануэль Макрон ее не принял. Дарманен позже заявил о намерении не отзывать текст законопроекта и довести его до конца. Французские СМИ писали, что власти, находясь в политическом тупике, могут распустить Нацсобрание, однако партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение", даже в коалиции с центристами не имеющая большинства в парламенте, в новом составе может потерять еще больше мандатов. Официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран позже заявил, что речи о роспуске Нацсобрания не идет, а законопроект будет вынесен на обсуждение смешанной паритетной комиссии из семи сенаторов и семи депутатов. Новый закон "об убежище и миграции", который во Франции называют "законом Дарманена", включает в себя множество мер по усилению контроля за депортацией нелегальных мигрантов. Он также предполагает депортацию из Франции совершивших преступления иностранцев. По словам Дарманена, это "самый жесткий" законопроект, когда-либо представленный французским правительством по вопросам иммиграции. Дарманен сообщил, что нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, что они действительно покинут страну. Законопроект дает возможность легализовать пребывание в стране тех мигрантов, которые могут найти работу в секторе, где не хватает сотрудников-французов. Дарманен также хочет ужесточить правила пребывания во Франции по семейной визе и ввести обязательный экзамен по французскому для членов семей тех, кто приезжает в страну с целью воссоединения семьи.
https://ria.ru/20231214/premer-1915694554.html
https://ria.ru/20231203/aktsiya-1913496243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, жеральд дарманен, эммануэль макрон
В мире, Франция, Жеральд Дарманен, Эммануэль Макрон
Сенат Франции одобрил текст проекта об ужесточении миграции
Французский сенат одобрил текст спорного законопроекта об ужесточении миграции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Французский сенат одобрил текст спорного законопроекта об ужесточении миграции.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что смешанная паритетная комиссия во Франции, состоящая из семи депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) и членов Сената (верхняя палата), после продолжительных дебатов согласовала текст спорного законопроекта об ужесточении миграции.
Согласно информации на сайте сената, 214 сенаторов проголосовали за текст, 114 - против. BFMTV уточняет, что 19 декабря этот проект также будет рассмотрен в Национальном собрании.
На прошлой неделе впервые за 25 лет законопроект правительства был отвергнут депутатами. Большинство депутатов проголосовали за петицию, требующую отклонить текст законопроекта об ужесточении правил миграции. После глава МВД Жеральд Дарманен
попросил об отставке, однако президент Эммануэль Макрон
ее не принял. Дарманен позже заявил о намерении не отзывать текст законопроекта и довести его до конца.
Две трети французов хотят смены премьер-министра страны, показал опрос
Французские СМИ писали, что власти, находясь в политическом тупике, могут распустить Нацсобрание, однако партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение", даже в коалиции с центристами не имеющая большинства в парламенте, в новом составе может потерять еще больше мандатов. Официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран позже заявил, что речи о роспуске Нацсобрания не идет, а законопроект будет вынесен на обсуждение смешанной паритетной комиссии из семи сенаторов и семи депутатов.
Новый закон "об убежище и миграции", который во Франции называют "законом Дарманена", включает в себя множество мер по усилению контроля за депортацией нелегальных мигрантов. Он также предполагает депортацию из Франции совершивших преступления иностранцев. По словам Дарманена, это "самый жесткий" законопроект, когда-либо представленный французским правительством по вопросам иммиграции. Дарманен сообщил, что нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, что они действительно покинут страну.
Законопроект дает возможность легализовать пребывание в стране тех мигрантов, которые могут найти работу в секторе, где не хватает сотрудников-французов. Дарманен также хочет ужесточить правила пребывания во Франции по семейной визе и ввести обязательный экзамен по французскому для членов семей тех, кто приезжает в страну с целью воссоединения семьи.
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